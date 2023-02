Mann bei Streit fast getötet ‒ Polizei München findet lebensgefährlich Verletzten in Wohnung

Von: Kristina Beck

Teilen

Die Polizei München sucht nach weiteren Hinweisen im Fall eines versuchten Tötungsdelikts. Nach einem Streit ist ein 35-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Ein Mann kommt bei einer Auseinandersetzung fast ums Leben. Die Polizei München hat bislang weder Hinweise auf die Beteiligten noch, worum es beim Streit ging.

München / Giesing ‒ Am Samstagabend ist eine Auseinandersetzung in einer Wohnung in München-Giesing wohl außer Kontrolle geraten. Anwohner hatten die Polizei zuvor über einen Streit im Mehrfamilienhaus informiert.

Mann bei Streit fast gestorben ‒ Polizei München sucht nach Beteiligten und Motiv

Die Beamten fanden vor Ort einen 35-Jährigen, der lebensgefährlich verletzt worden war. Der Schwerstverletzte wurde

unmittelbar mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Nach Angaben der Polizei befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 übernommen. Der Polizei geht es vornehmlich darum, den Tatablauf, die Beteiligten und den Tathintergrund herauszufinden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden die lebensgefährlichen Verletzungen durch Fremdeinwirkung verursacht. Zeugen berichteten von drei Personen, die nach dem Streit das Anwesen verließen.

Die Polizei weist daraufhin, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Ermittlungserkenntnisse mitteilen könne.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert