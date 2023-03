Tollwood gewinnt „Gastro-Oscar“ ‒ Festival in München mit dem Internorga-Zukunftspreis ausgezeichnet!

Von: Sebastian Fuchs

Das Münchner Tollwood wurde am Donnerstag mit dem Internorga Zukunftspreis ausgezeichnet. (Symbolbild) © Bernd Wackerbauer

Besondere Auszeichnung für das Tollwood in München. Das Festival wurde am Donnerstag mit dem Internorga-Zukunftspreis ausgezeichnet.

München ‒ Das Tollwood ist das erste Festival das den Internorga-Zukunftspreis, auch als „Gastro Oscar bekannt, gewinnt. Die Internorga (Internationale Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie) gilt als Leitmesse für den Außer-Haus-Markt. Überzeugt hat die Jury das „Konzept, das Kulturgenuss, Lebensfreude und Engagement für die Umwelt vereint“.

Mit der Auszeichnung wird das Engagement von Tollwood für Bio-Gastronomie und als Vorreiter in der Außer-Haus-Verpflegung für Kitas und Schulen gewürdigt. Seit 20 Jahren sind die Tollwood Festivals bereits bio-zertifiziert. Das Festival hat den Preis in der Kategorie „Gastronomie & Hotellerie“ gewonnen.

Tollwood München gewinnt „Gastro-Oscar“ ‒ Engagement für nachhaltige Ernährung auch neben dem Festival

Neben dem Angebot an Bio-Speisen auf den Festivals, die größtenteils vegetarisch und vegan sind, engagiert sich Tollwood auch jenseits der Festival eigenen Gastronomie für nachhaltige Ernährung ‒ etwa mit dem Projekt Bio für Kinder oder dem Forschungsprojekt „HoMaBiLe“ zum Thema True Cost Accounting.

„Tollwood zeigt, dass Lebensfreude, Ökologie und Wirtschaftlichkeit miteinander vereinbar sind ‒ im kulturellen Programm, im ökologischen Anspruch und im Engagement über die Festivalgrenzen hinaus“, sagte Projektleiterin Daniela Schmid.

Münchner Festival gewinnt Internorga-Zukunftspreis ‒ Neben dem Tollwood werden auch Beyond Meat und Nesto ausgezeichnet

Tollwood-Gastroleiter Norbert Keßler dankte der Jury im Namen des Festivals für die Würdigung und Wertschätzung der Arbeit: „Die Auszeichnung gilt allen, die an Tollwood mitwirken ‒ denn alles, was wir tun und bewegen ist nur als Teamleistung möglich und gemeinsam mit unseren Standbetreiberinnen und Standbetreibern, Ausstellerinnen und Ausstellern, die die Tollwood-Philosophie unterstützen, auf den Festivals aktiv umsetzen und so mit in die Welt tragen“.

Daniela Schmid und Norbert Keßler (2 und 3. von rechts) haben für Tollwood den Internorga Zukunftspreis entgegengenommen. © Hamburg Messe und Congress/Nicolas Maack

Neben den Tollwood wurde Beyond Meat EU B.V. in der Kategorie „Nahrungsmittel & Getränke“ und die Nesto Software Gmbh in der Kategorie „Technik und Ausstattung“ geehrt.

