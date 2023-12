Trotz Schnee-Chaos: 300.000 Menschen beim Tollwood-Winterfestival in München

Von: Benedikt Strobach

Drucken Teilen

Knapp 300.000 Menschen haben das Tollwood-Winterfestival in den ersten zweieinhalb Wochen besucht. © Anton Brandl

Das Winter-Tollwood auf der Theresienwiese in München veröffentlicht seine Halbzeit-Bilanz. Die Veranstalter sind zufrieden – trotz Schnee-Chaos.

München / Ludwigsvorstadt – 300.000 Menschen trotz doppelter Schließung: Das Tollwood-Winterfestival auf der Thersienwiese hat seine Halbzeit-Bilanz nach zweieinhalb Wochen veröffentlicht. Die Veranstalter sind trotz des Schnee-Chaos zufrieden.

Halbzeit-Bilanz des Tollwood-Winterfestivals in München: Knapp 300.000 Besucher in zweieinhalb Wochen trotz Schnee-Chaos

Denn: Mit den aktuellen Besucherzahlen knüpft Tollwood an die der vergangenen Jahre an. Und das, obwohl das Winterfestival in diesem Jahr an zwei Tagen geschlossen war: am 26. November wegen des Totensonntags und am 2. Dezember aufgrund des extremen Schneefalls.

Wer es noch nicht zum Tollwood auf die Theresienwiese geschafft hat, hat noch bis Silvester Zeit. Am Sonntag, 31. Dezember, schließt das Winterfestival. Bis dahin versprechen die Veranstalter einiges: Bis 23. Dezember hat etwa der Markt der Ideen geöffnet. Bis zum Jahreswechsel tritt Limbo Unhinged mit einer Varieté-Show im Spiegelzelt auf. Und an Silvester lädt das Tollwood zu einer großen Feier mit Live-Musik und mehr auf die Theresienwiese.

+++ Container-Brand mit hoher Rauchschwade in München: Feuerwehr muss Spielzeug-Lager löschen +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.