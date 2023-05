Nachfolge von Don Jackson geklärt: EHC Red Bull München holt Toni Söderholm als neuen Trainer

Von: Benedikt Strobach

Der ehemalige Eishockey-Budnestrainer Toni Söderholm ist neuer Chefcoach des EHC Red Bull München. Er folgt auf Don Jackson. © dpa/Matthias Balk

Ex-Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm ist neuer Chefcoach des EHC Red Bull München. Er folgt auf Don Jackson. Auch der Kader ändert sich.

München / Olympiapark ‒ Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm wird neuer Chefcoach beim EHC Red Bull München. Das hat der frischgebackene DEL-Meister nun verkündet. Der Finne folgt auf Don Jackson, der seine erfolgreiche Karriere als Trainer beendet hat. „2019 habe ich den Club in der Hoffnung verlassen, dort eines Tages als Cheftrainer arbeiten zu dürfen. Dass ich nun in die Organisation der Red Bulls zurückkehre, ist für mich etwas sehr Spezielles und eine große Auszeichnung“, sagte der 45-Jährige laut Mitteilung des Vereins am Montag.

Ex-Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm neuer Chefcoach beim EHC Red Bull München: Mit Verein bestens vertraut

Söderholm hatte zuletzt beim Schweizer Traditionsclub SC Bern gearbeitet. Im November vergangenen Jahres hatte er den Posten des Cheftrainers bei der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes aufgegeben, um bei seinem Ex-Club in der Schweiz arbeiten zu können. Harold Kreis wurde Söderholms Nachfolger als Bundestrainer.

„Mit Toni haben wir ab sofort einen Mann auf der sportlichen Kommandobrücke, der seine Trainerkarriere hier bei uns in der Organisation begonnen hat. Er kennt nicht nur unser Umfeld bestens, sondern auch unsere Philosophie. Seine Mentalität, seine Expertise und sein Charakter passen ausgezeichnet zu unserem Anforderungsprofil“, wird EHC-Manager Christian Winkler zitiert. „Mit ihm sind wir bestmöglich für die anstehenden Aufgaben gerüstet.“

Ex-Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm neuer Chefcoach beim EHC Red Bull München: Meister als Spieler und Trainer

In der Saison 2015/16 trug Söderholm noch als Spieler das Trikot der Red Bulls und feierte mit den Münchnern die erste der nun insgesamt vier deutschen Meisterschaften der Clubgeschichte. Anschließend wechselte er in den Trainerstab des Teams. Nach über zwei Jahren als „Development Coach“ der Red Bulls und Trainer des Münchner Kooperationspartners SC Riessersee übernahm Söderholm zum 1. Januar 2019 das Amt des Bundestrainers von Marco Sturm.

„Für das in mich gesetzte Vertrauen möchte ich mich bei Christian Winkler bedanken. Auf seine Initiative hin bin ich nach dem Ende meiner Spielerkarriere in den Trainerstab des damaligen Meisterteams gewechselt“, sagte Söderholm. Er fand auch warme Worte für seinen Vorgänger: „Hier hatte ich die Möglichkeit und die Ehre, unter anderem von Don Jackson zu lernen. Nun werde ich mit großem Respekt sein Erbe fortsetzen.“

EHC Red Bull München stellt Toni Söderholm als neuen Chefcoach vor ‒ auch Kaderplanung schreitet voran

Söderholm ist aber nicht die einzige Personal-Veränderung, die beim EHC in den vergangenen Tagen erfolgt ist. Auch die Kaderplanung für die kommende Saison läuft bereits. Bereits jetzt steht fest, dass sieben Akteure den Verein verlassen werden. Torhüter Danny aus den Birken sowie die Spieler Daryl Boyle, Nico Appendino, Emil Johansson, Frederik Tiffels, Justin Schütz und Sebastian Cimmerman werden laut Vereinsmitteilung in der nächsten Saison nicht mehr das Trikot des Münchner DEL-Clubs tragen. Bei Stürmer Julian Lutz laufen derzeit noch Gespräche mit der NHL-Organisation Arizona Coyotes.

Einen bestehenden Vertrag für die Spielzeit 2023/24 besitzen laut EHC Konrad Abeltshauser, Daniel Allavena, Jonathon Blum, Maximilian Daubner, Chris DeSousa, Andreas Eder, Yasin Ehliz, Patrick Hager, Maximilian Kastner, Ryan McKiernan, Christopher Kolarz, Mathias Niederberger, Zach Redmond, Ben Smith, Ben Street, Maksymilian Szuber, Austin Ortega, Veit Oswald, Trevor Parkes und Filip Varejcka.

Der DEL-Meister von 2023 bedankt sich bei den Spielern, die den Verein nun verlassen. Besonders hervorgehoben werden Torhüter aus den Birken sowie Rekordspieler Boyle. „Beide Routiniers hatten einen großen Anteil an den vier Meistertiteln der Red Bulls und haben damit die Geschichte des Clubs entscheidend mitgeprägt“, heißt es in der Mitteilung.

