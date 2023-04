Gelbe Tonne & Co. werden in München getestet: In diesen Vierteln kommen die Systeme versuchsweise zum Einsatz

Kommunalreferentin Kristina Frank (li.) und dritte Bürgermeisterin Verena Dietl bei der Vorstellung des Pilotversuchs in München. © Patricia Stücher

Nach langer Planung: Bei der Vorstellung des Pilotversuchs gibt die AWM jetzt bekannt, in welchen Vierteln Gelbe Tonne & Co. versuchsweise zum Einsatz kommen.

München ‒ „Es ist ein hitziges Thema“, dessen ist sich Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) bewusst, wie sie jetzt bei der Vorstellung eines Pilotversuchs für die Sammlung von Leichtverpackungen betont.

Müssen die Münchner bisher Kunststoff-Verpackungen zu kleinen Wertstoff-Inseln bringen, wird nun ab 1. Januar 2024 in speziellen Gebieten ein Holsystem getestet. Welche Viertel für diesen Test auserkoren wurden, haben dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und Frank nun vorgestellt.

Gelbe Systeme werden in München getestet: Diese Methoden kommen zum Einsatz

Fünf Testgebiete mit je etwa 12.000 Einwohnern wird es geben: In je einem Bereich von Schwabing-Mitte und Allach wird die Gelbe Tonne ausprobiert, in einem Bereich von Solln sowie Westend-Schwanthalerhöhe die Wertstofftonne. In einem Teil des Lehels kommt der Gelbe Sack zum Einsatz. So könne man die unterschiedlichen Sammelsysteme gut vergleichen.

„Mir ist es wichtig, das wirklich beste Müllsystem für München zu finden, bei dem sowohl Klimabilanz als auch Komfort stimmen“, sagte Frank. Der Unterschied zwischen Gelber Tonne und Wertstofftonne sei, dass man in der Wertstofftonne auch Nicht-Verpackungen „aus dem gleichen Material, also beispielsweise Plastikzahnbürsten oder Metallpfannen entsorgen darf“, erklärte Frank. Die Testphase läuft bis zum 31. Dezember 2026.

Die ausgewählten Haushalte erhalten im Sommer 2023 grundsätzliche sowie im Herbst 2023 detailliertere Informationen. Die einzelnen Testgebiete wurden unter anderem aufgrund ihres Zuschnitts und ihrer Größe ausgewählt. „Man hat jedoch auch geschaut, welche Gebiete derzeit nicht so viele Wertstoff-Inseln besitzen und somit unterdurchschnittlich versorgt werden“, ergänzte Frank.

In München werden Gelbe Tonne, Gelber Sack und Wertstofftonne getestet ‒ mit wissenschaftlicher Auswertung

Die wissenschaftliche Begleitung schreibt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) in Abstimmung mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) erst noch aus. Zudem wird eine Ökobilanz zu den verschiedenen Erfassungsvarianten (Gelbe Tonne, Wertstofftonne und Gelbe Säcke) vom RKU ausgeschrieben.

Ziel sei es, „die Auswirkungen des Gelben Sacks, der Gelben Tonne sowie der Wertstofftonne auf Sammelmengen, Qualität, Recycling und Entsorgung zu beobachten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit dem bisherigen Bringsystem über Container an Wertstoff-Inseln verglichen“, erklärte Bürgermeisterin Dietl.

Trenn-Fähigkeit der Münchner im Test

Wichtig sei dabei auch die Sortenreinheit: „Ich bin sehr gespannt, ob bei der Benutzung der Tonnen der Müll wirklich richtig getrennt wird“, sagte Frank. Es bestehe die Sorge, dass auch anderer Müll den Weg in die Gelben Tonnen finde, damit man sich Restmüllgebühren spare.

Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt übrigens schon während des Versuchs – nach eineinhalb bis zwei Jahren. Der Grund: Dem Stadtrat soll spätestens bis Anfang 2026 ein Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise unterbreitet werden.

Die Entscheidung des Gremiums muss im Anschluss mit den Dualen Systemen Deutschland verhandelt und abgestimmt werden. Nur so kann die Stadt noch rechtzeitig die Weichen für den anschließenden Sammlungszeitraum – vom 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2029 – stellen „und die beste Entsorgungsmöglichkeit für München umsetzen“, wie es Frank formuliert.

Weitere Informationen zum Pilotversuch Leichtverpackungen gibt es hier.

Patricia Stücher

