Toter nach Stichverletzung in München: Polizei-Ermittlungen zu Streit am Stachus ‒ Personen auf der Flucht

Von: Jonas Hönle

Nach einem Tötungsdelikt in der Münchner Innenstadt hat die Polizei den Tatort abgesperrt. Am frühen Sonntagmorgen wurde dort ein Mann bei einem Streit erstochen. © Carsten Hoefer/dpa

Nach einer Auseinandersetzung am Stachus ist ein bislang unbekannter Mann am Sonntag durch eine Stichverletzung gestorben. Polizei-Ermittlungen zum Tötungsdelikt laufen.

In München ist ein Mann nach einer Auseinandersetzung am Stachus an einem Messerstich gestorben. Laut Polizei wurde der Notruf 110 am Sonntag gegen 6 Uhr alarmiert und ein Streit zwischen zwei Personen gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei einer der beiden Männer durch einen Stich schwer verletzt. Die Rettungskräfte transportierten den Mann in eine Klinik, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag.

Ein Toter durch Stichverletzung nach Streit am Stachus - Ermittlungen der Polizei München laufen

Die Polizei konnte die Identität des Toten bislang noch nicht eindeutig verifizieren. Bei dem Opfer soll es sich laut dpa um einen jungen Mann aus Afrika handeln. Von einem rassistischen Motiv geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen aber nicht aus.

Der Stachus ist an Wochenenden auch nachts und am frühen Morgen belebt, weil sich dort Partygänger und Nachtschwärmer versammeln. Dabei wird die Polizei auch immer wieder zu Auseinandersetzungen und Schlägereien gerufen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sind mehrere Personen, die im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten, auf der Flucht.

Die Polizei sperrte den Tatort sofort ab, die Spurensicherung suchte in den Stunden nach dem Verbrechen den Gehsteig akribisch ab. Die Tatwaffe fehlte, insofern war auch unklar, ob der Mann mit einem Messer erstochen wurde.

Eine Polizistin sichert nach einem Tötungsdelikt am Stachus Spuren. Am frühen Sonntagmorgen wurde dort ein Mann bei einem Streit erstochen. © Carsten Hoefer/dpa

Nähere Hinweise zu den Hintergründen sind bislang nicht bekannt. Die Mordkommission ermittelt in dem Fall.

