Größtes Trafo-Kunstprojekt in Pasing: Kunstwerk am Stromhäuschen in der Planegger Straße fertiggestellt

Ein Hoch auf das bisher größte Trafo-Kunstprojekt des BA Pasing-Obermenzing: Irmengard Ram (5. v. li.) hat das historische Gebäude an der Planegger Straße neu gestaltet. © Louisa Lettow

Die Obermenzinger Künstlerin Irmengard Ram hat das größte historische Stromhäuschen an der Planegger Straße in Pasing zur Kunstattraktion gemacht.

Pasing - Statt grau wie bisher ist dieses Haus jetzt bunt bemalt: das historische Trafohäuschen an der Planegger Straße 111 in Pasing. Irmengard Ram hat das Gebäude der Stadtwerke München (SWM) auf Initiative des Bezirksausschusses Pasing-Obermenzing in eine Kunstattraktion verwandelt. Das Gremium lässt sich das bis zu 15 000 Euro kosten.

Die Idee hinter ihrem Kunstwerk ist es, das „Transformieren“ aufzugreifen und in eine positive Botschaft umzuwandeln. Der lauten und gehetzten Umwelt wolle sie friedliche Motive entgegensetzen, erklärt die Obermenzingerin. Inspiriert wurde sie von vier Kulturkreisen, die jeweils eine Hauswand füllen: dem alten Griechenland, Asien, dem Abendland und dem Orient. Hinter jedem der Motive versteckt sich aber auch eine bestimmte Bedeutung, die bald auf einer Tafel neben dem Häuschen nachzulesen sein wird.



An ihrem Projekt arbeitete die Künstlerin nicht allein. Sie bekam Unterstützung von Kolleginnen wie Manuela Ostadal und Ricarda Dietz. Seit Anfang August arbeiteten sie mit Irmengard Ram an der Gestaltung des Trafohäuschens. Dabei hätten das Wetter und schwierige Lichtverhältnisse die Arbeit zwar erschwert, den Spaß aber nicht gemindert. „Ich konnte einem Kürbis auf der Wiese nebenan beim Wachsen zusehen und die vielen Zuschauer vor allem an der Bushaltestelle haben mich sehr motiviert“, sagt die Künstlerin.

Das neugestaltete Trafo-Häuschen an der Planegger Straße. © Louisa Lettow

Besonders die Kinder hätten sie mit Ideen nur so überschüttet. Ein Nachbar kam ihr sogar mit zwei Leitern zur Hilfe, um an einer von einem Zaun versperrten Stelle besser arbeiten zu können. „Es ist so schade, dass die Mauer und der Zaun zwischen Straße und Grünfläche sind, sonst könnte man jede Seite des Hauses noch viel besser sehen.“

Das im 19. Jahrhundert errichtete Gebäude ist das dritte und größte Trafo-Kunstprojekt des BA 21. Das Gremium hatte dafür einen Wettbewerb veranstaltet, an dem 28 Künstler teilgenommen haben. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, lobt Viertel-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU). Genutzt wird das Haus nach wie vor zur Stromverteilung.

Louisa Lettow

