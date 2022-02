Audi kollidiert mit Tram ‒ Münchner wollte trotz Verbot auf der Landsberger Straße wenden

Von: Jonas Hönle

Teilen

Auf der Landsberger Straße in München ist ein Audi mit einer Tram kollidiert. (Symbolbild) © dpa

Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw auf der Landsberger Straße wurde eine Person verletzt. Laut Polizei entstand ein hoher Sachschaden.

Ein 77-jähriger Audi-Fahrer kollidierte am Sonntag auf der Landsberger Straße in München mit einer Tram. Der Münchner wurde dabei verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Audi kollidiert auf der Landsberger Straße mit Tram ‒ Münchner Fahrer wollte trotz Verbot wenden

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, fuhr der 77-Jährige gegen 12.40 Uhr auf der Landsberger Straße stadteinwärts und wollte auf Höhe des Max-Friedländer-Bogens trotz Verbot nach links über die Straßenbahn-Gleise wenden.

Dabei kam es zur Kollision mit der Tram. Der 77-jährige in dem Audi wurde durch den Zusammenstoß verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizei-Angaben ein hoher Sachschaden.

Die Landsberger Straße wurde während der Unfallaufnahme einseitig und die Tram-Gleise beidseitig gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de