Tram-Nordtangente durch den Englischen Garten – Die Pläne für den ersten Abschnitt der neue Trasse in München

Die Pläne zur Tram-Nordtangente mit einem Abschnitt durch den Englischen Garten nehmen weiter Form an. © Grafik: MVG

In München soll der erste Abschnitt der Tram-Nordtangente gebaut werden. Die Strecke vom Elisabethplatz zur Tivolistraße läuft auch durch den Englischen Garten.

München – Die geplante Tram-Nordtangente durch den Englischen Garten ist ihrer Realisierung einen Schritt nähergekommen.

Der Mobilitätsausschuss hat den von den Stadtwerken München (SWM) und dem Mobilitätsreferat vorgelegten ersten Planungsabschnitt genehmigt, teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Mittwoch mit.

Tram-Nordtangente durch den Englischen Garten in München soll kommen

„Mit der Tram-Nordtangente haben wir heute eines der wichtigsten ÖPNV-Projekte seit Langem auf den Weg gebracht. Die neue Trasse verbindet Schwabing und Bogenhausen und schließt damit eine Lücke im Münchner Schienennetz.“ sagt der 2. Münchner Bürgermeister, Dominik Krause (Grüne).

Der erste Abschnitt der Tram-Nordtangente soll die bestehenden Linien 27 und 28 im Westen am Effnerplatz und die Linie 16 im Osten an der Tivolistraße verbinden.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Vollversammlung des Münchner Stadtrats am 20. Dezember können die SWM im ersten Halbjahr 2024 den Planfeststellungsantrag bei der Regierung von Oberbayern einreichen.

Erster Abschnitt der vom Elisabethplatz zur Tivolistraße

Für den Abschnitt durch den Englischen Garten liegt laut MVG-Chef Ingo Wortmann eine Lösung vor, die sich gut in das Naturdenkmal integrieren lasse.

Auf etwa 800 Metern sollen künftig Akku-Trams ohne Oberleitung durch den Park fahren. Der Plan sieht vor, dass sich Straßenbahn und Radverkehr künftig den Platz teilen. Die Fahrbahn soll weitestgehend in ihrer heutigen Lage bestehen bleiben, aber für den sicheren Radverkehr verbreitert, gestalterisch aufgewertet und um die Gleise für die Tram ergänzt werden.

„Lange haben wir an der Nordtangente gefeilt, um die sensible Querung des Englischen Gartens möglichst gut und ohne große Eingriffe zu lösen. Mit neuen Akkutrams verzichten wir auf störende Oberleitungen und schaffen barrierefreie Haltestellen,“ sagt Lars Mentrup, SPD-Stadtrat.

Kritik kommt von der CSU/Freie Wähler-Fraktion. Der Bau würde einen schweren Eingriff in die Gestaltung des Englischen Gartens darstellen, der mit dem Denkmalschutz der Parkanlage unvereinbar sei. An der geplanten Strecke würden auch 272 Stellplätze sowie viele Linksabbiegespuren entfallen.

Pläne für den ersten Planfeststellungsabschnitt der Tram-Bordtangente durch den Englischen Garten

Die Pläne für den ersten Abschnitt der Tram-Nordtangente sehen laut MVG zudem dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle Elisabethplatz auch neu positionierte Stationen an der Tivolistraße vor. Diese sollen mit vier Haltepunkten zu einem Gleisdreieck mit zusätzlicher Wendeschleife über die Oettingenstraße, Theodorparkstraße und Tivolistraße ausgebaut werden.

Zusätzlich sollen vier neue Haltestellen am Habsburger Platz, an der Kreuzung Leopold-/Franz-Joseph-Straße/Martiusstraße, in der Thiemestraße und am Chinesischen Turm entstehen.

Die Inbetriebnahme des Tram-Betriebs vom Elisabethplatz über den Englischen Garten bis zur Wendeschleife Tivolistraße wird für das dritte Quartal 2028 angestrebt.

Kosten für ersten und zweiten Abschnitt der Tram-Nordtangente in München

Neben dem ersten Planfeststellungsabschnitt zwischen Elisabethplatz und Tivolistraße, gibt es zwei weitere Abschnitte.

Der zweite Planfeststellungsabschnitt umfasst den Abschnitt in der Leopoldstraße zwischen Franz-Joseph-Straße und Ungererstraße, der dritte Planfeststellungsabschnitt den Abschnitt in der Johanneskirchner Straße.

Die Kosten für die ersten beiden Planfeststellungsabschnitte sollen sich auf etwa 160 Millionen Euro belaufen. Das Projekt sei laut MVG jedoch nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz förderfähig.

