Fahrtausfälle wegen Personalengpässen machen der MVG jetzt auch bei der Straßenbahn zu schaffen

Von: Sebastian Obermeir

Teilen

Weil in den Werkstätten Personal fehlt, fallen derzeit Tramfahrten aus. © Sebastian Obermeir

Die MVG kämpft weiterhin mit Personalengpässen. Nach bereits angepassten Fahrplänen für zehn Buslinien scheinen nun auch die Tramfahrpläne in Not. Immer mehr Fahrten fallen aus...

Länger warten, bis die Tram kommt: Der Personalmangel macht der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) jetzt auch bei der Straßenbahn zu schaffen: Die Anzeigetafeln etwa entlang der Linien 18, 19 und 29 weisen derzeit auf „Fahrtausfälle“ und „Personalengpässe“ hin. MVG-Sprecher Maximilian Kaltner erklärt: „Bei der Trambahn haben wir vereinzelt Ausfälle aufgrund von Personalmangel, allerdings handelt es sich dabei um Engpässe in der Werkstatt und nicht im Fahrdienst.“



Was für den Menschen in Corona-Zeiten das Krankenhaus ist, ist für die Trambahn gewissermaßen die Werkstatt: beide sind überlastet. Die Ausfälle in der MVG-Werkstatt seien dabei zum Großteil auf Erkrankungen der Mitarbeiter zurückzuführen.



Fahrtausfälle bei Straßenbahnlinien: Vor allem Linie 29 betroffen

Die MVG musste zuletzt auf zehn Buslinien die Fahrpläne anpassen. Derartige Schritte zeichnen sich bei der Tram noch nicht ab: „Die Personalausfälle im Fahrdienst übersteigen aktuell nur beim Bus den für den Fahrplan eigentlich notwendigen Bedarf“, sagt Kaltner.

Trotzdem herrscht für die MVG Handlungsbedarf. Denn die Anzahl der Ausfälle sei abhängig von der Anzahl der benötigten Fahrzeuge und davon, wie viele beschädigt sind beziehungsweise in der Werkstatt instandgesetzt werden müssen. „Durch dispositive Maßnahmen versuchen wir die Ausfälle so gering wie möglich zu halten“, verspricht Kaltner. Vor allem betroffen ist dabei die Linie 29, auf die man sich aus verschiedenen Gründen konzentriere: „Die Linie bietet sich an, da sie eine reine Verstärkerlinie ist und auch ohne die Tram 29 auf dem größten Teil der Strecke alle zehn Minuten zwei Züge kommen.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.