Transporter bleibt in Tiefgarage hängen ‒ Feuerwehr München muss mit Säge ran

Von: Kristina Beck

Teilen

Ein Transporter bleibt in einer Tiefgarage in München stecken. © Berufsfeuerwehr München

Ein Transporter verkeilt sich mit dem Dach in einer Tiefgarage. Die Feuerwehr München muss bei der Befreiung des Autos vollen Einsatz zeigen.

München / Milbertshofen ‒ Bei dem Versuch, seinen Lieferwagen in der Tiefgarage zu parken, verschätzte sich ein Transporterfahrer und blieb mit dem Fahrzeugdach am Kabelschacht der Decke stecken. Das berichtet die Feuerwehr München am heutigen Donnerstag.

Transporter bleibt in Tiergarage stecken ‒ Feuerwehr München zückt die Säbelsäge

Bei Versuch, sich durch ein Rückwärtsmanöver aus der Lage zu befreien, hat sich das Dach an der Decke verkeilt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten daraufhin mit der Säbelsäge die überstehenden Bleche des Daches abschneiden.

Vollen Körpereinsatz zeigte die Feuerwehr München, als sich ein Transporter mit seinem Dach an der Decke verhakte. © Berufsfeuerwehr München

Im Anschluss wurde Luft aus allen Reifen abgelassen, um das Fahrzeug tiefer zu legen. Zwei Kollegen stellten sich zusätzlich auf das hintere Trittbrett. Somit war der Transporter wieder frei und konnte durch einen Feuerwehrmann in den sicheren Bereich gefahren werden.

Verletzte gab es bei diesem Einsatz nicht. „Der Fahrer wird wohl seinem Chef Rede und Antwort stehen müssen“, kommentiert die Feuerwehr gewohnt witzig die Situation.

+++ Fuchs hängt kopfüber von Treppengeländer ‒ Feuerwehr München rettet totgeglaubtes Tier +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.