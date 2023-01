Mehrere Trickbetrug-Versuche am Wochenende in München: Täter erbeuten hunderte Euro

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Sowohl im Hasenbergl als auch in Berg am Laim versuchten als Handwerker und Polizisten getarnte Trickbetrüger, Senioren ihre Wertsachen zu stehlen. Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Wochenende versuchten als falsche Polizisten und Handwerker getarnte Trickbetrüger, Senioren in München zu bestehlen. Die Polizei sucht die Täter.

Hasenbergl/Berg am Laim ‒ Falsche Handwerker in Kombination mit falschen Polizisten haben am Wochenende in München versucht, bei mehreren Senioren Geld und Wertgegenstände zu erbeuten. In einem Fall waren sie erfolgreich und entwendeten mehrere hundert Euro. Die Münchner Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps zum Umgang mit Trickbetrügern.

München/Berg am Laim: Zwei Trickbetrug-Versuche bei Senioren ‒ Polizei sucht Täter

In Berg am Laim ereigneten sich am Freitag gleich zwei Vorfälle. Am Vormittag wurde eine 82-Jährige von drei unbekannten Männern angesprochen, ob sie Hilfe beim Tragen ihrer Einkäufe benötige. Einer der Täter begleitete die Seniorin daraufhin bis zu ihrer Wohnungstüre. Dort behauptete er, die Heizungsrohre überprüfen zu wollen. Die 82-Jährige ließ sich darauf jedoch nicht ein. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte. Anschließend verständigte sie die Polizei. Deren Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Am Freitagnachmittag wurde eine 79-Jährige dann von, wie die Polizei vermutet, denselben drei Männern angesprochen. Einer davon behauptete, er sei Handwerker und müsse die Rohrleitungen in der Wohnung der Seniorin überprüfen. Sie willigte ein. Kurz darauf traten zwei weitere Männer durch die noch geöffnete Tür in die Wohnung ein. Sie stellten sich der Frau als Polizisten vor und zeigten einen grünen Ausweis. Ihr Ziel sei es, den Handwerker, den sie als Betrüger entlarvten, zu verhaften. Zu dritt suchten die Täter die Wohnung der Seniorin. Da sie aber keine Wertgegenstände besaß, verließen die Unbekannten die Wohnung wieder.

+++ Riesenglück bei Gleissturz: U-Bahn-Fahrer kann noch rechtzeitig bremsen +++

In beiden Fällen startet die Polizei nun einen Zeugenaufruf. Personen, die im Bereich Berg-am-Laim-Straße; Piusstraße, Aschheimer Straße und Grafinger Straße etwas beobachtet haben, was mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte, können sich beim Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) unter der Telefonnummer 089/2910-0 melden.

München/Hasenbergl: Falschen Polizisten und Handwerker erbeuten hunderte Euro bei Seniorin

Auch am Samstagmittag ereignete sich ein ähnlicher Fall, diesmal im Hasenbergl. Ein unbekannter Mann klingelte bei einer 91-Jährigen und gab vor, ein Heizungsableser zu sein. Kurz nachdem die Seniorin ihn hereingelassen hatte, kamen zwei weitere Personen und behaupteten, sie seien Polizisten und müssten den Heizungsableser festnehmen, da er ein Trickbetrüger sei. Auch sie wurden von der 91-Jährigen hereingelassen.

Während dieser sogenannten Festnahme gelang es den Männern, die Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen. Dabei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend verließen sie die Wohnung wieder.

+++ Die aktuellen Corona-Zahlen am Wochenende +++

Auch hier startet die Polizei im Rahmen ihrer Fahndung einen Zeugenaufruf. Personen, die im Bereich Wintersteinstraße, Fortnerstraße und Thelottstraße etwas beobachtet haben, was mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte, können sich beim Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) unter der Telefonnummer 089/2910-0 melden.

Trickbetrug durch falsche Polizisten und Handwerker in München: Polizei warnt vor Masche und gibt Tipps für Verhalten

Die Polizei warnt in München ganz aktuell vor dem Auftreten von falschen Handwerkern in Kombination mit falschen Polizei- oder Kriminalbeamten. Angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen sollen nur in die Wohnung eingelassen werden, wenn bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie etwa behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Anwohner zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragen, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Die falschen Polizeibeamten verwenden laut Polizei, wie in diesen Fällen, insbesondere die Masche den angeblichen Handwerker unmittelbar nach Eintreten als Trickdieb noch in der Wohnung zu verhaften. Dabei und in der Folge kommt es zu einer Absuche der Wohnung nach Geld und Wertsachen.

+++ Laut Recherche: Bayerns Regierung verfehlt Wohnbau-Ziele bis 2025 wohl deutlich +++

Anwohner sollten sich bei geringsten Zweifeln durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110 vergewissern, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Unbekannte Zugang zur Wohnung erhalten! Die Polizei betont dazu: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.