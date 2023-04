Umgewandelt: Ab sofort gibt es 48 Trinkwasserbrunnen in München

Der Brunnen am Wiener Platz führt nun Trinkwasser. © Nilofar Ahmadi

In der Stadt wurden 32 Brunnen zu Trinkwasserbrunnen umgewandelt, insgesamt können Passanten nun an 48 Brunnen Wasser trinken. Alle Infos:

München ‒ Ab sofort können Passanten ihren Durst am Fischerbuberl-Brunnen am Wiener Platz löschen. OB Dieter Reiter eröffnete gemeinsam mit Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer den ersten von insgesamt 32 neuen umgerüsteten Trinkbrunnen. Damit gibt es nun 48 dieser Art über die Stadt verteilt.

Neue Trinkwasserbrunnen: Regelmäßige Reinigung und Prüfung

Allein in Schwabing-West gibt es vier umgewandelte Bestandsbrunnen, wie den Bären-, den Fontäne- und den Bertschbrunnen. In Au-Haidhausen sind es sechs. Dazu gehören auch der Zierbrunnen und der Auia-Brunnen. Fünf Exemplare kann man in Neuhausen-Nymphenburg finden: darunter zwei beim Nymphenburger Schloss und einen am Winthirplatz.



Alle Wasserspender sind als solche gekennzeichnet. Sie werden zweimal wöchentlich gereinigt und die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft. „Angesichts des Klimawandels haben wir die Aufgabe unsere Stadt dementsprechend anzupassen“, betont Ehbauer. Jeder solle genug trinken. Bis Mitte Mai werden alle 201 städtischen Brunnen in Betrieb genommen und bis kurz nach dem Oktoberfest wird es zu jeder Zeit kostenfreies frisches Trinkwasser geben.

N. Ahmadi

