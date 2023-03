Stadt erhöht Miete für das Grünwalder in München ‒ TSV 1860 München vor Stadion-Problem

Von: Sebastian Fuchs

Die Miete für das Grünwalder Stadion in München wird deutlich erhöht. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Stadt erhöht die Miete für den TSV 1860 München im Grünwalder Stadion. Die endgültige Festlegung folgt Ende April. Den Löwen werde „Die Luft zum Atmen“ genommen.

München / Giesing ‒ Hiobsbotschaft für den TSV 1860: Die Miete für das Grünwalder Stadion könnte in Zukunft drastisch steigen. Die Stadt München hatte im Zuge der Sanierungsdiskussion der Löwen-Spielstätte eine Ermittlung einer angemessenen marktüblichen Miete in Auftrag gegeben. Auch die Verantwortlichen des TSV hatten mehrfach gefordert, die Mietkonditionen zu überprüfen.

Nebenkosten schießen durch die Decke: Stadt erhöht Stadion-Miete für den TSV 1860 München im Grünwalder

Das Ergebnis dürfte ein Schock für die Löwen sein. Die Stadion-Miete wird vor allem wegen durch die Decke schießender Nebenkosten deutlich erhöht. Der Merkur berichtet sogar von einer Verdopplung der bisherigen Kosten.

Obwohl die Kaltmiete laut den jüngsten Berechnungen des Bewertungsamts unverändert bleibt, sollen die Betriebskosten laut Merkur auf 680.000 Euro steigen. Von einer Versechsfachung ist die Rede.

Rechtslage eindeutig: Stadt München muss im Grünwalder Stadion marktübliche Miete verlangen

Der Stadt sind dabei die Hände gebunden. Die Rechtslage sei in diesem Fall eindeutig. Die Förderung des Profisports (im Herrenfußball zählt die 3. Liga dazu) sei keine kommunale Aufgabe.

Daher wären bei Überlassungen zu Zwecken des Profisports rechtlich zwingend marktübliche Entgelte (einschließlich Betriebs- und Nebenkosten) zu verlangen. Ein kommunaler sportfachlicher Handlungsspielraum bestehe nicht.

Mieterhöhung im Grünwalder Stadion in München: TSV 1860 wird „Die Luft zum Atmen“ genommen

Auf Anfrage des TSV 1860 München wurde die Endgültige Entscheidung vorerst auf Ende April vertagt. In einem kürzlichen Schreiben machte die Geschäftsführung des TSV München von 1860 zwar deutlich, dass sie die ermittelten Ergebnisse der Verwaltung keineswegs anzweifeln, jedoch die Rahmenbedingungen für den Verein sehr schwierig sind.

Wie die Abendzeitung berichtet, erklärt Sechzigs Sportgeschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer in dem Brief an die Stadträte, dass den Löwen durch die Erhöhung der Kosten „die Luft zum Atmen“ genommen werde.

Bürgermeisterin kündigt Gespräche mit Verantwortlichen des TSV 1860 München an

Sportbürgermeisterin Verena Dietl kündigte an, in den kommenden Wochen weitere Gespräche mit den Verantwortlichen des TSV 1860 zu führen: „Die Landeshauptstadt ist bereit, gemeinsam mit dem Verein nach möglichen Lösungsansätzen zu suchen, daher werde ich zeitnah zu Gesprächen einladen.“

Auch Sportreferent Florian Kraus kündigte Unterstützung an: „Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eine Mehrbelastung für den TSV München von 1860 darstellt. Wir sind weiterhin gesprächsbereit und beteiligen uns an der Suche nach Lösungsansätzen, welche den Verein in die Lage versetzen, mit der neuen Situation umzugehen. Wichtig ist jedoch, dass alles, was rechtlich zwingend erforderlich ist (Erhebung einer marktüblichen Miete, Umlage der Betriebskosten), umgesetzt wird. Vor diesem Hintergrund wird es wichtig sein, die Handlungsoptionen im Bereich der Einnahmen und sonstigen Ausgaben des TSV München von 1860 zu analysieren.“

SPD: „1860 und das Grünwalder Stadion gehören für uns zusammen“

Auch die grün-rote Rathauskoalition würde den TSV 1860 München gerne weiter im Grünwalder sehen und unterstützt die Haltung von Dietl und Kraus.

„1860 und das Grünwalder Stadion gehören für uns zusammen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir unser Möglichstes tun, um den Verein zu unterstützen, so dass er auch in der dritten Liga weiterhin erfolgreich in Giesing spielen kann. Gemeinsam mit dem Verein suchen wir nun nach guten Lösungen“, sagt SPD-Vize-Fraktionschefin Kathrin Abele.

Auch Stadtrat Beppo Brem von den Grünen will den Verein unterstützen: „1860 und das Grünwalder Stadion gehören für uns zusammen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir unser Möglichstes tun, um den Verein zu unterstützen, so dass er auch in der dritten Liga weiterhin erfolgreich in Giesing spielen kann. Gemeinsam mit dem Verein suchen wir nun nach guten Lösungen.“

Der TSV 1860 München wollte sich auf Hallo-Nachfrage nicht weiter zu der Thematik äußern. Man wolle warten, bis die Gespräche mit der Stadt beendet sind.

