Welttuberkulosetag: Gefährliche Krankheit in München noch nicht ausgestorben

Ansteckungen unwahrscheinlich

+ © dpa/Silas Stein Zum Welttuberkulosetag weist die Stadt München darauf hin, dass die Krankheit in München nicht ausgestorben ist. Das Ansteckungsrisiko sei jedoch gering. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Tuberkulose zählt weltweit zu den gefährlichsten Krankheiten und ist auch in München noch nicht ausgerottet. Warum das Ansteckungsrisiko dennoch niedrig ist:

München ‒ Am Freitag, 24. März, ist Welttuberkulosetag. In dessen Rahmen mahnt die Stadt München, dass die gefährliche Krankheit in der Stadt immer noch nicht ausgerottet sei. Eine Ansteckungsgefahr ist jedoch sehr gering.

Die Tuberkulose ist eine der häufigsten und gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt. Über zehn Millionen Menschen erkranken weltweit jedes Jahr daran. In Deutschland uns somit auch in der Landeshauptstadt ist das Erkrankungsrisiko durch gute Vorsorge ziemlich gering.

Welttuberkulosetag: Trotz guter Vorsorge immer noch gefährlich

So verzeichnete die Stadt im vergangenen Jahr 171 Tuberkulose-Fälle - und damit sieben weniger als noch 2020. Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek verweist auf Länder mit geringem und mittleren Einkommen, in denen die Infektionen mit der Krankheit sich wieder anhäufen. Man solle daher Tuberkulose auch in Deutschland nicht auf die leichte Schulter nehmen, besonders bei Einreisenden nach Deutschland aus Risikogebieten achtsam sein.

Tuberkulose wird durch Aerosole übertragen und durch Bakterien hervorgerufen. Die Krankheit äußert sich durch länger bestehenden Husten, Nachtschweiß, Fieber und Gewichtsverlust. Das Gesundheitsreferat bietet Untersuchungen wie Röntgen, Haut- und Bluttestung von Kontaktpersonen zum Ausschluss oder Nachweis einer Infektion an.

Weitere Infos gibt es unter muenchen.de/tuberkulose.

