Giesingerin startet Aktion gegen dauergeöffnete Ladentüren in Zeiten extremer Energiepreise

Von: Katrin Hildebrand

Offene Ladentüren wie beim Bäcker und beim Kaufhaus ärgern Sabine Taurer. © Katrin Hildebrand

Eine Giesingerin stört sich an dauer-geöffneten Türen von Geschäften, so würde viel Wärme verloren gehen. Deshalb hat sie nun einen Brief mit ihrem Anliegen an OB Reiter geschrieben...

München-Ost - Manche duschen seltener. Andere haben in diesem Herbst noch kein Mal geheizt. Auch Sabine Taurer (Name geändert) schränkt sich ein. Wenn die Untergiesingerin allerdings zum Einkaufen geht, ärgert sie sich. Viele Läden warten bei sperrangelweit geöffneten Türen auf Kundschaft. Sie will nun dagegen protestieren. „Notfalls stelle ich mich mit einem Schild davor“, erklärt sie gegenüber Hallo.

200 Milliarden Euro haben Bundestag und -rat für einen Abwehrschirm gegen die Auswirkungen der Energiekrise freigegeben. „Ich sehe nicht ein, dass ein Teil davon durch die Tür flöten geht“, sagt Taurer. Wenn sie durch die Tegernseer Landstraße geht, fällt ihr auf, dass die Dringlichkeit des Sparens noch nicht überall angekommen ist. Bei einer Kaufhauskette steht die Automatiktür dauerhaft offen. Auch bei einer Bäckerei entdeckte sie, dass die Eingangspforte nie geschlossen wird. Aber nicht nur in Giesing sei ihr das Problem aufgefallen.



Aktion gegen geöffnete Türen in Geschäften: Klimareferat erklärt offene Türen

Nun hat sie einen Brandbrief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) geschickt. „Für alle, die sich das Sparen zur Aufgabe gemacht haben, die wirklich rechnen, weil sie es müssen, für die sind ,offene Ladentüren‘ der blanke Hohn.“ Eine Rückkehr zu den Energiepreisen von 2020 sei utopisch. Es helfe nur, umzudenken und anders zu handeln.



Um dafür einzutreten, will sie Läden mit dauergeöffneten Türen boykottieren. „Mit ist schon klar, warum sie offen sind“, sagt sie: um Kunden zu signalisieren, dass man stets für sie da sei. Aber dieses Verhalten sei nicht zeitgemäß.

Das städtische Klimareferat erklärt auf Anfrage, dass „das dauerhafte Offenhalten von Ladentüren, bei deren Öffnung ein Verlust von Heizwärme auftritt, untersagt“ sei, außer es gehe um Fluchtwege. Das Kaufhaus an der Tegernseer Landstraße stellte auf Nachfrage klar, dass für die Tür eine Ausnahmeregelung gelte – wegen des stark frequentierten Fußgängerwegs davor. „Die Automatik der Tür würde bei nahezu jedem Vorbeigehenden reagieren. Dies würde unnötig viel Strom verbrauchen.“

