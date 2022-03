Aus für Tunnel unter dem Englischen Garten: München entscheidet wegen Bäumen gegen Baustelle am Mittleren Ring

Der Tunnel unter dem Englischen Garten in München wird nun doch nicht gebaut. © Tobias Hase/dpa

Die Wiedervereinigung des Englischen Garten in München ist nun doch abgesagt. Der Preis für die Klimabilanz der Tunnel-Baustelle am Mittleren Ring sei zu hoch.

Der Plan für den Tunnel unter dem Englischen Garten in München wird nicht weiterverfolgt. Die Baustelle am Mittleren Ring würde zu einem massiven Eingriff in den Baumbestand führen, teilte die Stadtrat-Fraktion Grünen/Rosa Liste am Dienstag mit. Gemeinsam mit der Fraktion von SPD/Volt habe man die Entscheidung gegen den Tunnel getroffen.

Aus für Tunnel unter dem Englischen Garten in München - 900 Bäume hätten für Baustelle am Mittleren Ringe gefällt werden müssen

Für die Tunnel-Baustelle hätten rund 900 Bäume mit einem Umfang von mehr als 80 cm im Englischen Garten gefällt werden müssen. Diese Zahl sei auch nach einer neuen Überprüfung durch das Baureferat nicht kleiner geworden. Hinzu käme der Aufwand einer fünfjährigen Bauzeit und erhebliche zusätzliche CO 2 -Emissionen.

Anna Hanusch, die Fraktionschefin der Grünen, bedankte sich bei Hermann Grub und Petra Lejeune, die die Vereinigung des Englischen Garten vorangetrieben hätten. Doch in Anbetracht der Klimabilanz des Bauvorhabens, in die neben der Fällung der Bäume auch die vielen Tonnen von verbautem Beton mit einfließen würden, sei man nicht in der Lage diesem Projekt zuzustimmen.

„Die Wiedervereinigung des Englischen Gartens ist eine charmante Idee. Für die Bauarbeiten müssten wir aber viele hundert alte und gesunde Bäume fällen. Wir halten das nicht für den richtigen Weg. Dieser Preis für den Tunnel wäre zu hoch“, erklärte Christian Müller, Vorsitzender der SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat.

Keine Wiedervereinigung des Englischen Garten in München

Der Englische Garten in München ist mit einer Fläche von 375 Hektar eine der größten Parkanlagen der Welt. Er wurde als erster Volkspark Europas im Jahr 1792 für die Bevölkerung geöffnet und gilt als Gartendenkmal von internationaler Bedeutung. Auch heute noch ist er der wichtigste Freizeit- und Erholungsraum in der Innenstadt und übernimmt als „grüne Lunge“ der Stadt eine wichtige Funktion für das Stadtklima. Durch den Bau des vierspurigen Mittleren Rings in den 1960er-Jahren wurde der Englische Garten in den stadtnäheren, von Touristen wie Bewohnern hoch frequentierten Südteil und einen weniger besuchten Nordteil zerschnitten.

Die Baukosten für den Tunnel unter dem Englischen Garten in München wurden auf zirka 125 Millionen Euro geschätzt. Bis zur Verkehrsfreigabe wurde mit einer Gesamtbauzeit von etwa 4,5 Jahren gerechnet.

