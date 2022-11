Sperrung der Turnhalle der Gotzmannschule: Auch einige Sportvereine müssen umziehen

Seit 2019 ist das Gebäude nicht mehr nutzbar – welche Folgen für Schule und Sportvereine das hat

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Ein vergilbter Zettel an der Tür zeigt an, dass die Turnhalle wegen eines Wasserschadens zu ist. © Andreas Schwarzbauer

Die Sporthalle an der Gotzmannschule ist seit drei Jahren geschlossen. Nun stehen Vereine und Schulen gleichermaßen vor einem Platzproblem.

Aubing Seit dreieinhalb Jahren ist die Turnhalle der Gotzmannschule in Aubing nicht mehr nutzbar. Der heftige Hagelschauer im Juni 2019 beschädigte das Dach und es kam zu einem Wasserschaden im Inneren. Die Sportstätte ist seitdem gesperrt. Die Schüler können zwar auf eine zweite Halle auf dem Gelände ausweichen. Diese ist allerdings in die Jahre gekommen und reicht nicht aus. Für manche Klassen müsse der Sportunterricht im Freien stattfinden, klagt Belinda Ettenhuber vom Elternbeirat.

Die Stadt habe bereits 2020 den Abriss der kaputten Halle beschlossen. Den Schulgarten daneben wollte man für die Baustelle nutzen. Die Schule räumte die Grünfläche, in der die AG Schulgarten Beete angelegt hatte und auch regelmäßig Unterricht stattfand. Dringend benötigte Ständer für Roller, die bereits geliefert worden waren, sollten erst im Zuge der Bauarbeiten installiert werden. Aber: „Bis jetzt ist nichts passiert“, kritisiert Ettenhuber.

Ein vergilbter Zettel (li.) weist darauf hin, dass die Halle geschlossen ist. © Andreas Schwarzbauer

Der Schulgarten liege seither brach. „Alle haben damit gerechnet, dass es rasch losgeht.“ Auf der Abstellanlage für Fahrräder und Roller herrsche zudem Chaos. „Sie reicht nicht mehr für die 420 Schüler aus“, berichtet die Elternbeirätin. Die bittere Pointe: Die gelieferten Ständer dürften inzwischen nicht mehr verbaut werden, da sie nicht der aktuellen Din-Norm entsprächen. „Dass seit Jahren nichts passiert, ist traurig. Wir haben alles versucht, aber es interessiert niemanden“, sagt Ettenhuber.



Sperrung der Turnhalle der Gotzmannschule: Auch einige Sportvereine müssen umziehen

Auch mehrere Sportvereine sind von der Sperrung betroffen. „Wir hatten dort das Fußballtraining einiger Jugendmannschaften und mussten in die Schulturnhallen an der Limes- und der Wiesentfelser Straße umziehen“, sagt Michael Widl-Stüber vom Vorstand des SV Aubing. Das sei nicht optimal, weil viele Kinder in der Nähe der Gotzmannstraße wohnten. Aber auch aus einem anderen Grund hofft er, dass bald ein Neubau in Aubing kommt: „Wir sind ein wachsender Verein. Eine weitere Halle kann daher nicht schaden.“

Daneben nutzte auch die Aubinger Judoabteilung des TSV Großhadern das Gebäude an der Gotzmannstraße. Sie ist nach Freiham ausgewichen. „Das ist zwar für unsere Kinder aus der Gotzmannschule weiter weg und wir hatten es seither schwerer, neue Kinder von dort zu akquirieren“, sagt Andreas Deischl. Aber die neue Halle sei größer und moderner. Zudem hofft er, dass der Verein vom Wachstum in Freiham profitieren kann.



Die Bürgervereinigung hat bei der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses nun gefordert, die Planungen für einen Neubau aufzunehmen und schnellstmöglich umzusetzen. Das Referat für Bildung und Sport (RBS) teilt mit, dass das Unwetter so starke Schäden an der Gebäudehülle und der Statik verursacht habe, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll sei. Daher sei 2023 der Abbruch vorgesehen. „Wann ein Ersatzbau erfolgt, muss im Rahmen der erforderlichen Maßnahmenpriorisierung entschieden werden“, sagt Sprecher Thomas Groß.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.