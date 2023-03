Notarzt-Einsatz am Scheidplatz in München ‒ Erhebliche Störungen bei U-Bahn-Linien U2 und U3

Von: Jonas Hönle

Wegen einem Notarzt-Einsatz am Scheidplatz kommt es bei den U-Bahn-Linien U2 und U3 zu Behinderungen und Störungen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Bei den U-Bahn-Linien U2 und U3 in München kommt es wegen einem Notarzt-Einsatz am Scheidplatz zu Behinderungen. Laut MVG können sie bis in den Feierabend-Verkehr andauern.

München / Schwabing ‒ Wegen einem Notarzt-Einsatz am Scheidplatz in München kommt es auf den U-Bahn-Linien U2 und U3 aktuell zu erheblichen Störungen und Behinderungen. Die Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Störungen bei U-Bahn U2 und U3 in München wegen Notarzt-Einsatz am Scheidplatz

Laut Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) fährt die U-Bahn U2 derzeit nur zwischen Messestadt Ost und Hohenzollernplatz sowie zwischen Milbertshofen und Feldmoching. Die Station Scheidplatz wird nicht angefahren.

Auch auf der Linie U3 kommt es zu Störungen. Die Züge Richtung Moosach Bahnhof fahren nur im Abschnitt zwischen Fürstenried West und Münchner Freiheit sowie in Richtung Fürstenried West nur im Abschnitt zwischen Moosach Bahnhof und Petuelring.

Die Einschränkungen werden laut MVG noch voraussichtlich bis 17:00 Uhr und damit in den Feierabend-Verkehr andauern.

