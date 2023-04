Riesenglück: Mann stürzt vor fahrende U-Bahn am Odeonsplatz in München ‒ Zugführer reagiert blitzartig

Von: Sebastian Fuchs

Am Odeonsplatz in München ist ein Mann vor eine fahrende U-Bahn gestürzt. (Symbolbild). © Alexander Heinl/dpa

Durch seine schnelle Reaktion hat ein U-Bahn-Fahrer in München einem Mann das Leben gerettet. Der Fahrgast war vor dem fahrenden Zug auf die Gleise gestürzt.

München ‒ Unfassbares Glück hatte ein circa 40-jährigen Mann am frühen Morgen in München: An der U-Bahn-Station Odeonsplatz stürzte vor einen gerade einfahrenden Zug auf die Gleise. Laut Bericht der Feuerwehr hatte der Mann vermutlich an der Kante des Bahnsteigs das Gleichgewicht verloren.

Mann stürzt vor fahrende U-Bahn in München: Fahrer erkennt Person im Gleis und bremst Zug rechtzeitig

Der Fahrer der einfahrenden U-Bahn erkannte die Gefahr und reagierte blitzartig: Sofort wurde eine Vollbremsung eingeleitet. Der gestürzte Fahrgast konnte sich dadurch in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Die für solche Notfälle vorgesehene Aussparung unter dem Bahnsteig rettete ihm das Leben.

Im Anschluss an den Beinahe-Unfall wurde der Mann von einem Passanten und einem MVG-Mitarbeiter zurück auf den Bahnsteig gezogen werden. Wie die Feuerwehr berichtet saß er beim Eintreffen der Einsatzkräfte, durch den Schock noch etwas benommen aber nahezu unverletzt, auf einer Bank am Bahnsteig.

Der Mann wurde von einem Notarzt-Team oberflächlich durchgecheckt und wurde im Anschluss zur näheren Untersuchung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

