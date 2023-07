Bauarbeiten pünktlich beendet: Münchner U3 und U6 verkehren bald wieder regulär

Von: Kevin Wenger

Die U3 und U6 werden ab Montag, 31. Juli, wieder nach dem regulären Fahrplan verkehren. Die Bauarbeiten an einer Weiche können pünktlich beendet werden. (Symbolbild) © dpa/Frank Leonhardt

Die MVG gibt grünes Licht für die U3 und U6! Die Bauarbeiten an der Weichenanlage am Sendlinger Tor werden pünktlich beendet und die U-Bahn kann wieder regulär fahren.

München ‒ Gute Nachrichten für Fahrgäste der Linien U3 und U6 im Innenstadtbereich: ab Montag, 31. Juli, werden die Züge dieser Linien wieder nach dem regulären Fahrplan verkehren. Die Bauarbeiten am Sendlinger Tor können pünktlich beendet werden.

U3 und U6 bald wieder regulär unterwegs: Daran wurde gearbeitet

Seit dem 12. Juni wurde an einer Weichenanlage gearbeitet. Insgesamt wurden drei Weichen samt Schienen und Schwellen, sowie 600 Tonnen Schutter ausgetauscht. Für solche Arbeiten in engen Verhältnissen war eine Vollsperrung nötig, um die Verbesserungen in möglichst kurzer Zeit umsetzen zu können.

Ferner haben die MVG und SWM gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und weitere Arbeiten vorgenommen: rund zwei Kilometer Stromschienen wurden erneuert, die Elektronik im Tunnel auf Vordermann gebracht und die Hintergleisfassade am Goetheplatz aufgefrischt. Diese Arbeiten hätten zusätzliche Sperrungen mit sich gezogen, welche die MVG ihren Fahrgästen ersparen konnte.

U3 und U6 bald wieder regulär unterwegs: Dank an Arbeiter und Fahrgäste

MVG-Chef Ingo Wortmann weiß, dass für viele Fahrgäste zahlreiche Unbequemlichkeiten während der Bauarbeiten und dem damit verbundenen SEV entstanden sind. Er verteidigt die Sperrung und die Arbeiten als notwendig für die Zukunft der U-Bahn-Strecke und hebt hervor, dass man sich stets bemühe, die Einschränkungen minimal zu halten und gleichzeitig mit dem SEV und angepasstem Personal- und Fahrzeugeinsatz den Fahrgästen ein Maximum an Ersatzmöglichkeiten zu bieten.

Wortmann richtet abschließend Worte des Dankes an die Arbeiter, welche ihre Aufgabe pünktlich erledigen konnten und an die Fahrgäste, welche stets Geduld und Bereitschaft für längere Wege aufbringen konnten. Die MVG verteilte aus diesem Grund am Dienstag, 25. Juli, kleine Süßigkeiten an die SEV-Fahrgäste und will am Freitag, 28. Juli, Eis an die Fahrgäste am Sendlinger Tor vor dem ADAC-Gebäude ausgeben.

