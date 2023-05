Baustelle am Sendlinger Tor in München: Eingeschränkter Betrieb für U-Bahn-Linien 1 und 2 ab heute

Von: Sebastian Fuchs

Wegen der ewigen Baustelle am Sendlinger Tor in München wird der Betrieb der U-Bahn-Linien 1 und 2 erneut eingeschränkt. (Symbolbild) © dpa/Frank Leonhardt

Wegen der ewigen Baustelle am Sendlinger Tor in München wird der U-Bahn-Betrieb erneut eingeschränkt. Wann die Linien 1 und 2 betroffen sind.

München ‒ Der U-Bahnhof Sendlinger Tor in München ist seit 2017 eine Baustelle ‒ er wird im laufenden Betrieb umgebaut und modernisiert. Die Bauarbeiten sollen laut Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

U-Bahn-Linien U1 und U2 betroffen ‒ MVG-Einschränkungen wegen Baustelle am Sendlinger Tor in München

Ab heute müssen sich die Münchner auf erneute Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr einstellen. Betroffen sind die Linien U1 und U2. Folgende Betriebskonzept hat die MVG bis 06. Juni 2023 angekündigt:

Eingleisiger Betrieb zwischen Kolumbusplatz und Maillingerstraße (U1) bzw. Königsplatz (U2). Außerdem Änderungen im Spät- und Frühverkehr. Die Abfahrten an den Haltestellen Fraunhoferstraße, Sendlinger Tor finden von Gleis 1 statt. Am Hauptbahnhof verkehrt die Linie U1 in beiden Richtungen von Gleis 3 und die U2 von Gleis 1.

Einschränkungen bei den U-Bahn-Linien U1 und U2 ‒ Worauf sich Gäste an Samstagen sowie an Sonn-und Feiertagen einstellen müssen

An Samstagen, sowie Sonn- und Feiertagen fährt ganztägig keine U1 zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz. Gäste werden gebeten auf die U2 auszuweichen. Diese wird am Hauptbahnhof geteilt. Ein Umstieg am Hauptbahnhof ist notwendig.

Die MVG weist außerdem auf geänderte Abfahrtsgleise im Bereich Wettersteinplatz bis Stiglmaierplatz hin.

