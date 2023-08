U-Bahn nach Freiham soll in 15 Jahren rollen ‒ Vorarbeiten haben begonnen

U5-Verlängerung nach Freiham: Welche Arbeiten aktuell am Bahnhof laufen

Von: Gabriele Winter

Münchens OB Dieter Reiter (re.), Stadtdirektor Florian Schnabel (li.) und MVG-Geschäftsführer Ingo Wortmann besichtigen die Vorarbeiten zum U-Bahnhof Freiham. © Gabriele Winter

In München soll in etwa 15 Jahren die U-Bahn nach Freiham rollen. Die Vorarbeiten haben nun begonnen. Die Pläne der Stadt für „Europas größtes Neubaugebiet“.

München ‒ „Bauen geht schneller als planen“, meint Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf der Baustelle des künftigen U-Bahnhofs in Freiham. Er findet, daran müsse sich dringend was ändern, weil sonst alle Bauvorhaben „unglaublich in die Länge gezogen werden“ und das sei für den Wirtschaftsstandort sehr schlecht.

Verlängerung der U5 in München von Laim nach Pasing läuft nach Plan

Was die U5 angeht, läuft derzeit die Verlängerung der Strecke von Laim bis Pasing zwar langsam, „aber nach Plan“, teilt Stadtdirektor Florian Schnabel mit. Anfang der 2030er-Jahre soll der Ausbau nach Freiham beginnen und Ende des nächsten Jahrzehnts sollen die Züge auf jeden Fall fahren. Die Infrastruktur zum Bahnhof müsse allerdings schon bis 2027 fertig sein, weil dann um den Bahnhof herum Wohnungen entstehen sollen.



Reiter sehe sich oft genötigt, solche sogenannten Vorhaltebauten zu verteidigen, weil viele Bürger nicht verstünden, warum schon Schulen oder Bahnhöfe gebaut würden, wenn noch gar keine Leute dort wohnen. Die Stadt habe aber aus Fehlern der Vergangenheit gelernt und entschieden, in „Europas größtem Neubaugebiet“ zuerst Infrastruktur zu erstellen.



„Deshalb graben wir hier heute ein Vorhaltebauwerk, ein echtes Spezial-Münchner-Wort“, erklärt Reiter. Es sei günstiger und einfacher, die Vorbauten jetzt schon zu errichten, weil dort bisher nur Kies und Schotter lägen. Bis Jahresende 2023 wird nun die Tragfähigkeit des Untergrunds für die Planung und den Bau genau untersucht.

U-Bahn nach Freiham soll in 15 Jahren rollen ‒ Vorarbeiten haben begonnen

Die Probebelastungen erlauben Abschätzungen des Tragverhaltens der Gründungselemente, die das Fundament des zukünftigen Bahnhofs darstellen. Bodengutachter begleiten die Untersuchung und werten diese aus.

In 15 Jahren würde die Baustelle Anwohner und den Verkehr behindern. „Natürlich ist das ein kleines Risiko-Spiel, weil wir damit in Vorleistung gehen und wer weiß: Bis die U-Bahn fertig ist, braucht man sie vielleicht gar nicht mehr und die Leute bewegen sich mit Beamen fort.“



Ein weitaus größeres Risiko sieht Reiter allerdings in der nötigen Finanzierung, an der sich Bund und Land beteiligen müssen. Genaue Zahlen will der OB nicht nennen, aber: „Das sind sicher Milliarden-Beträge.“

