Christian Ude feiert 75. Geburtstag im Prinze – Münchens Alt-OB im Interview über Familie und Politik

Von: Daniela Borsutzky

Christian Ude mit Y Fan und Faduno, die Teil seiner großen Familie bilden. © privat

Der Münchner Alt-OB Christian Ude wird bald 75 und feiert im Prinze bei „Ude & Friends“. Zuvor hat er mit Hallo über seine große Familie und die heutige Politik gesprochen.

1966 trat Christian Ude der SPD bei, arbeitete später als Redakteur und Rechtsanwalt und war von 1993 bis 2014 Münchens Oberbürgermeister. 1983 heiratete der Schwabinger die acht Jahre ältere Stadträtin Edith von Welser, die sechs Kinder mitbrachte. Ihr Geheimnis zum Glück: „Viele gemeinsame Leidenschaften. Und man muss miteinander streiten können.“

Wie groß, international und tierisch Christian Udes Familie ist, wie er von einer Reise sein Markenzeichen mitbrachte und welches Geständnis er ablegt, lesen Sie hier von A bis Z.

Familie und Politik - Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude (noch 74) im Interview von A bis Z

Ampel: Eine Lichtanlage, die aus vielen Leuchten besteht, was in der Politik nicht immer der Fall ist. Mit der heutigen FDP tu ich mir schwer.

Bart: Als ich 1971 in der Türkei war, haben mir die Kinder „du Tourist“ hinterher gerufen. Also hab ich mir einen Schnauzer wachsen lassen, wie ihn alle Dörfler dort getragen haben. Nie habe ich ihn abrasiert.

Chinesische Suppen habe ich bei etlichen Reisen schätzen und lieben gelernt und esse ich im Winter gerne zum Frühstück. Es sind aber zugegebenermaßen Fertigprodukte.

Dringend war in meiner Zeit als Rechtsanwalt und OB alles. In meinem Ruhestand genieße ich, dass ich nur noch drei statt 15 Termine täglich wahrnehme.

Ehe: Nach zehn Jahren wilder Ehe haben Edith und ich geheiratet. Weil es bei meiner Frau erst beim dritten Mann hingehauen hat, hat mein Vater auf unserer Hochzeit als Zugabe „Der dritte Mann“ auf der Geige gespielt.

Fehler sind nicht schlimm, wenn man sie zugeben kann und sie nicht überhandnehmen. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass ich in meiner Jugend ständig nur Politik gemacht habe, statt im Ausland zu studieren oder zu arbeiten.

Griechenland: Ehrenbürger von Mykonos bin ich nicht wegen meiner Verdienste für die Insel geworden, sondern auf Wunsch der griechischen Community in München.

Heimat ist für mich zunächst Schwabing, dann München und dann Oberbayern. Ich begreife nicht, warum viele Linke Heimatliebe für einen überholten Begriff halten oder gar in die rechte Ecke stellen.

Irritierend ist für mich, dass die Korrektur der Sprache für viele wichtiger ist, als die Verbesserung der Verhältnisse.

Jüdisches Zentrum: Der Bau ist das wohl wichtigste politische Ergebnis meiner Amtszeit. Über ein Jahrzehnt habe ich dafür mit Charlotte Knobloch, die es mir vorgeschlagen hatte, zusammengearbeitet.

Katzen sind für meine Frau und mich unentbehrliche Lebensgefährten. Dass unser geliebtes Mienchen – von München – diesen Sommer nach 18 Jahren gestorben ist, macht uns sehr traurig.

Löwen: Es gibt ein Foto, auf dem ich als Dreijähriger mit Löwenmähne mit meiner Schwester auf einem Löwen im Nymphenburger Schlosspark sitze. Zum Fußball bin ich erst später gekommen. Uli Hoeneß sagte mal, ich sei gar kein richtiger Fan und nur zu den Löwen, weil ich Bayern nicht mag. Ein Geständnis, besser könnte man es nicht sagen... (lacht).

Medien: Mein Vater war Reporter, einmal nahm er mich zu einem Termin mit OB Thomas Wimmer mit. Ich fand seine Arbeit so vielschichtig, dass ich gesagt habe, dass ich das auch mal werden möchte.

Nachfolger: Ich wollte unbedingt einen sozial-demokratischen und es freut mich, dass Dieter Reiter ausgesprochen gut ankommt.

Oberbürgermeister: Es ist erfreulich, wenn mich die Menschen – und zwar durch alle Generationen – noch immer mit dem Titel anreden.

Prinze: Bei der Geburtstagsausgabe von „Ude & Friends“ wird Wolfgang Krebs das Publikum zum Toben bringen. Und dass es mit Willy Astor endlich geklappt hat, freut mich sehr!

Quacksalber gab es schon immer, aber noch nie so massiv wie in den Jahren der Pandemie und den Monaten des russischen Angriffskriegs. Was da von Leuten geäußert wird, die man früher mal ernst nehmen konnte, ist unfassbar.

Radeln ist die einzige Sportart, die ich seit Langem und immer noch ausübe. Sie dient dem Lustgewinn und nicht der körperlichen Ertüchtigung.

SPD: Politik kann und muss man an Ergebnissen messen und die sind offenkundig nicht besser geworden.

Türkei: Den Bürgermeister von Maltepe (Anm. d. Red.: Stadtteil von Istanbul), Ali Kilic, habe ich als er ein Kind war bei meiner Anatolienreise ’71 kennengelernt. Mit der Familie verbindet mich eine tiefe Freundschaft. Wenn nur ein Teil zusammenkommt, ist der Partykeller schon voll (lacht).

Unnötig erscheint mir im Nachhinein eine Vielzahl von Sitzungen und Abendveranstaltungen ohne wirkliche Ergebnisse.

Verein gegen betrügerisches Einschenken: Der sehr rührige Vorstand hat mir die Mitgliedschaft angetragen, bei einer Sitzung war ich aber nie. Außerhalb von Bayern findet man das sehr lustig und kann es nicht begreifen.

Welser-Ude: Ein Doppelname war damals relativ selten. Aber es war klar, dass eine Stadträtin ihren Namen behalten will.

X entsteht bei der Stimmabgabe auf dem Wahlzettel. Ich war schon immer sehr zufrieden, wie die Münchner das gemacht haben.

Y Fan heißt unsere chinesische Tochter, die seit einer Reise zur Famile gehört. Ebenso wie Fadumo aus Somalia, die Edith und mich als Schutzeltern bezeichnet.

Zeitung hat mich immer begleitet. Von der Schülerzeitung über den ersten Hauptberuf als Journalist bis zur jahrzehntelangen Zeitungsarbeit für die SPD.

