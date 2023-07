Sommerferien 2023 in Bayern: Über 40.000 Starts und Landungen am Flughafen München geplant

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

In den Sommerferien sind am Münchner Flughafen über 40.000 Starts und Landungen geplant. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Ende Juli beginnen die Sommerferien in Bayern. Für den Zeitraum vom 28. Juli bis zum 11. September sind am Münchner Flughafen über 40.000 Starts und Landungen geplant.

München ‒ Die Hauptreisezeit beginnt am Flughafen München mit dem Start der Sommerferien am letzten Juli-Wochenende. Wie die Flughafen München GmbH jetzt mitteilt, sind in der Zeit vom 28. Juli bis 11. September nach den bisher vorliegenden Anmeldungen der Airlines über 40.000 Flüge geplant.

Über 40.000 Starts und Landungen während der Sommerferien geplant

An einzelnen Tagen starten und landen während der Ferien demnach fast 1000 Flugzeuge. Von München werden über 200 Ziele in 60 Ländern angeflogen. Mit 1860 Starts wird Spanien in diesem Jahr am häufigsten bedient. Knapp vor Italien mit 1800 Starts.

Was längere Strecken betrifft, werden vor allem die USA häufig angeflogen. Insgesamt 896 Abflüge zu 13 amerikanischen Zielen stehen den Reisenden zur Auswahl.

In den Sommerferien wird erstmals auch Taiwan als Reiseziel angeboten. Der Inselstaat wird seit November letzten Jahres von EVA Air bedient. Wegen des hohen Andrangs in den Ferien werden am Flughafen München zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt.

Informationen für Urlauber Generell wird empfohlen, möglichst online einzuchecken oder den von verschiedenen Airlines angebotenen Vorabend Check-in zu nutzen. Die Reisebestimmungen der Airlines – wie Anzahl oder Gewicht des Reisegepäcks – sollten ebenso beachtet werden wie die Regelungen zu Flüssigkeiten und elektronischen Geräten beim Handgepäck. Alle Tipps für einen entspannten Start in den Sommerurlaub finden Passagiere auf der Webseite des Münchner Flughafens unter munich-airport.de/reisetipps: Hier findet man auch die Links zum Vorabend Check-in munich-airport.de/airlines, zu den Flüssigkeitsregelungen beim Handgepäck munich-airport.de/gepaeck oder günstigen Parktarifen auf dem Buchungsportal parken.munich-airport.de

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.