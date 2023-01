Problemplatz Pasinger Bahnhof: Wie geht es nach den Überfällen durch Jugendliche weiter?

Überfälle durch Jugendliche

Die Polizei bestätigt, dass die Vorfälle am Pasinger Bahnhof eine neue Qualität hatten. Sie hat aber bereits Tatverdächtige festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht.

Die Angriffe durch Jugendliche und die aggressive Stimmung am Pasinger Bahnhof regen die Diskussion an. Bürger, Politik und Polizei haben konkrete Lösungsansätze.

München / Pasing ‒ Die Überfälle am Pasinger Bahnhof rund um den Jahreswechsel haben auch einige Anwohner besorgt. Der Pasinger Benjamin David schlug daher bei der jüngsten Sitzung des örtlichen Bezirksausschusses einen runden Tisch vor.

Nach Überfällen am Pasinger Bahnhof: Münchner kritisiert aggressive Stimmung

„Ich habe das Gefühl, es ist ein öffentlicher Raum, der uns noch große Probleme machen könnte“, sagte er. Er habe das auch schon selbst erlebt. Mit dem Kulturlieferdienst habe er zwei Veranstaltungen auf dem Pasinger Bahnhofsvorplatz organisiert.

„Es herrschte eine aggressive Grundstimmung bei den Jugendgruppen dort, und bei einer unangenehmen Begegnung ist das Saxofon eines Musikers beschädigt worden.“

Bürgerdialog in Pasing: Anwohner sollen Vorschläge für Bahnhofsbereich schicken

Für David sind die verschiedenen Eigentümer rund um den Bahnhof ein Problem, da sie nicht ausreichend miteinander kommunizierten. Arcaden, Bahn und Stadt müssten sich bei einem runden Tisch gemeinsam mit BA, Polizei, örtlichen Vereinen, Bürgern und Geschäftsinhabern Lösungen überlegen, fordert er.

Er hat als Vorsitzender der Urbanauten schon zahlreiche Veranstaltungen wie den Kulturstrand organisiert. „Der öffentliche Raum ist seit 30 Jahren mein Fachgebiet.“ Deshalb will er ebenfalls helfen und fordert die Bürger auf, ihm Eindrücke und Vorschläge für den Bahnhofsbereich per E-Mail an benjamin.david@die-urbanauten.de zu schicken. Diese will er an den BA weitergeben.

Mehr Personal für Polizei-Inspektion in Pasing

Der BA fordert wiederum mehr Personal für die Polizeiinspektion. Die Staatsregierung schaffe bis 2025 neue Stellen, von denen auch München profitieren werde, so Saskia Friedl vom Polizeipräsidium. Bei der Verteilung auf die Inspektionen spiele dann auch die Bevölkerungsentwicklung eine Rolle.

