Überfall in Lebensmittelgeschäft: Unbekannter Täter droht mit Schusswaffe ‒ Polizei München sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter bedrohte Mitarbeiter in einem Lebensmittelgeschäft bei einem Überfall mit einer Schusswaffe. (Symbolbild)

Ein unbekannter Täter bedrohte Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in München mit einer Waffe und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung.

Nach einem Überfall mit einer Schusswaffe auf ein Lebensmittelgeschäft in München sucht die Polizei Zeugen und veröffentlicht eine Beschreibung des Täters.

Nach Überfall in Lebensmittelgeschäft in München - Polizei sucht Täter mit Schusswaffe

Ein Mitarbeiter des Ladens an der Hofangerstraße in Ramersdorf rief am Montag, gegen 17:45 Uhr, den Notruf 110 und teilte mit, dass er soeben überfallen worden sei.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte der bislang unbekannte Täter das Lebensmittelgeschäft betreten und sich zunächst an der Kasse angestellt. Als er diese erreichte, bedrohte er unvermittelt das Personal mit einer Waffe und forderte Bargeld. Der Mann flüchtete anschließend mit mehreren hundert Euro.

Nachdem die Mitarbeiter die Polizei alarmierten, rückten sofort mehrere Streifen aus und leiteten eine Fahndung nach dem Täter ein. Diese blieb jedoch bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das Münchner Kommissariat für Raubdelikte übernommen.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben:



Männlich

Ca. 25 Jahre alt

Ca. 1,80 m groß

Bekleidung: Fanbekleidung/Anhänger Sportverein, schwarze Jacke, Logo „Chicago Bulls“ hinten, weiße Sneaker, dunkle Mütze/Cap mit weißer Aufschrift.