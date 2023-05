Überfall in der Nacht: Münchner auf offener Straße ausgeraubt ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Ein 38-Jähriger wurde in der Nacht auf Donnerstag von Unbekannten überfallen und ausgeraubt. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

In der Nacht auf Donnerstag ist ein 38-jähriger Münchner auf dem Heimweg von Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen

München ‒ Auf dem Heimweg von einer Tankstelle in der Chiemgaustraße wurde ein 38-jähriger Münchner überfallen und ausgeraubt. Er verständigte umgehend die Polizei.

An einer Ampel waren kam dem Mann eine Gruppe aus drei Männern und einer Frau entgegen. Wie die Polizei berichtet, griffen die Personen den 38-Jährigen ohne Vorwarnung an. Er wurde von einem der Männer am Hals gepackt, gewürgt und dazu aufgefordert seine Wertgegenstände herauszugeben.

Münchner in der Nacht überfallen und ausgeraubt: Polizei sucht nach Zeugen

Die Gruppe zerrte den Münchner anschließend in ein nahegelegenes Gebüsch, wo er mit Tritten und Schlägen bearbeitet wurde. Anschließend nahmen die Täter dem Mann seine Geldbörse und sein Handy ab. Er hatte mehrere Hundert Euro bei sich.

Nachdem unbeteiligte Passanten auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Der 38-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine umgehen eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter, berichtet die Polizei.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Raub und Überfall in München: Beschreibung der Täter

Täter 1: Männlich, 35-40 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß, stämmige Figur, kurze helle Haare; helles T-Shirt, dunkle Jacke

Täter 2: Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze helle Haare; bekleidet mit vermutlich grauer Strickjacke

Der dritte Mann und die Frau konnten nicht genauer beschrieben werden. Zwei der Männer sollen Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Chiemgaustraße, Balanstraße, Jakob-Böhm-Straße und Kagerstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

