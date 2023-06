UEFA EURO 2024 in Deutschland: Überlebensgroßer EM-Pokal macht für zwei Monate Werbung am Flughafen in München

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Die Giant Trophy der UEFA EURO 2024 am Münchner Flughafen © Christina Bachmeier/Flughafen München

Neuer Platz für die Giant Trophy: Der überlebensgroße EM-Pokal wird für zwei Monate Gäste am Münchner Flughafen begrüßen und für die UEFA EURO 2024 werben.

München ‒ Nach seinem Einsatz beim „One-year-to-go“-Event am Odeonsplatz hat die Giant Trophy der UEFA EURO2024 nun einen neuen Platz gefunden. Für rund zwei Monate wird der überlebensgroße EM-Pokal alle Gäste am Flughafen München im Munich Airport Center zwischen Terminal 1 und 2 begrüßen, berichtet die Stadt.

Europameisterschaft 2024 in Deutschland: Großer EM-Pokal wirbt am Münchner Flughafen

Die 17. Ausgabe der Fußball-Europameisterschaft wird 2024 in zehn Stadien in Deutschland stattfinden. Auch München ist zum zweiten Mal in Folge als Spielort dabei. Insgesamt werden sechs EM-Partien in München angepfiffen, darunter neben dem Eröffnungsspiel am 14. Juni auch ein Halbfinale.

Für das große Fußball-Event soll der überlebensgroße EM-Pokal jetzt am Münchner Flughafen werben. Ein passender Ort für die Giant Trophy. Der Flughafen ist ein wichtiges Drehkreuz und verbindet über 210 Destination weltweit mit Bayern. Bis zum 15 August wird der Pokal hier stehen.

Referee Felix Brych über seine Rolle bei der EM 2024, Jung-Schiedsrichter und München als Heimat

Sportbürgermeisterin Verena Dietl: „Der EM-Pokal weckt Vorfreude auf die EURO nächstes Jahr ‒ München freut sich auf viele Gäste aus Europa und der Welt. Die Giant Trophy war schon am Odeonsplatz für viele Besucher*innen und Münchner*innen ein tolles Fotomotiv. Ich bin sicher, dass sie das auch am Münchner Flughafen für alle Reisenden sein wird.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.