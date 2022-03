Anwohner schlagen Heim an der Dantestraße 18 vor und kritisieren Leerstand in Quarantäne-Unterkunft

Von: Ursula Löschau

Brigitte Saman, Walburga Müller und Anneliese Gerstenberger (v. li.) schlagen die städtische Einrichtung an der Dantestraße 18 als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine vor. © Ursula Löschau

Aus der Ukraine sind schon viele Flüchtlinge in München angekommen. Damit diese nicht nur in Notunterkünften bleiben müssen, haben Anwohner der Dantestraße eine Idee...

GERN Viele Frauen und Kinder aus der Ukraine sind auf der Flucht vor dem Krieg inzwischen in München ankommen. Sie schlafen in Notlagern unter anderem in Klassenzimmern des städtischen Luisengymnasiums: Diese Bilder lassen Brigitte Saman keine Ruhe. Sie schlägt vor: „Bevor die Kinder in Schulen auf dem Boden liegen müssen, wäre das ehemalige Apartment-Hotel an der Dantestraße 18 doch viel besser geeignet.“

Die Stadt hat das Haus Mitte 2020 gemietet und nutzt es seitdem vorübergehend als Quarantäne-Standort. Langfristig soll dort ein Wohnprojekt für junge Erwachsene einziehen. Nachbarn wie Saman, Walburga Müller und Anneliese Ger­stenberger haben allerdings den Eindruck, dass das Gebäude seit eineinhalb Jahren so gut wie leersteht, und ärgern sich.

Die Wohnungen an der Dantestraße 18 sollen an ukrainische Flüchtlinge vergeben werden - das schlagen zumindest Anwohner vor. © Ursula Löschau

Wohnungen in der Dantestraße für Flüchtlinge: Haus vorerst als Quarantäne-Einrichtung gedacht

„Nachts sieht man nur ein Licht ganz oben“, schildert Gerstenberger ihre persönliche Beobachtung. „Das Haus ist möbliert, es sind Küchen drin, ein Jahr lang waren Handwerker da und haben alles gerichtet. Es wäre ideal für die Menschen aus der Ukraine“, findet Brigitte Saman.

Edith Petry, Sprecherin des Sozialreferats, erklärt auf Hallo­-Anfrage: „Das Wohnheim an der Dantestraße 18 wird voraussichtlich bis mindestens 31. März als Quarantäne-Einrichtung belegt. Ab spätestens 1. Juli 2022 soll das Objekt als Wohnheim für junge Erwachsene in Ausbildung genutzt werden.“

Auf die Frage, wie stark das Haus ausgelastet sei, sagt sie: „Tatsächlich ist die Quarantäne-Einrichtung unterschiedlich stark frequentiert, je nach Positivfälle im Wohnungslosensystem.“

Wohnungen in der Dantestraße für Flüchtlinge: Ursprünglich war ein Wohnheim geplant

Zur Vorgeschichte: Zunächst sollte das ehemalige Boarding House zur Unterbringung von Wohnungslosen im Alter von 18 bis 27 Jahren angemietet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied der Stadtrat, das Gebäude mit maximal 90 Bettplätzen ab Mitte 2020 zunächst nur bis zum Jahreswechsel 2020/21 als Quarantäne-Unterkunft für Flüchtlinge und Wohnungslose aller Altersgruppen zwischenzunutzen. Dies wurde dann mehrfach verlängert.

„Zur schnellen Unterbrechung von Infektionsketten des Coronavirus im Bereich der städtischen Wohnungslosen- und Flüchtlingsunterbringung sollten weiterhin Quarantäne-Kapazitäten vorgehalten werden“, heißt es beispielsweise in einem Schreiben des Sozialreferats an den BA Neuhausen-Nymphenburg vom Juli 2021, in dem eine Verlängerung bis Jahresbeginn 2022 angekündigt wurde. Mittlerweile ist Ende März avisiert.

Weitere Detailfragen zur Belegung des Hauses an der Dantestraße 18 kann die Sprecherin des Sozialreferats im Moment nicht beantworten. „Unsere Fachabteilung ist nahezu pausenlos dabei, sich – neben der immer noch anhaltenden Corona-Situation – um die ukrainischen Flüchtlinge zu kümmern“, bittet sie diesbezüglich um Verständnis.

