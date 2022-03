Demo gegen Ukraine-Krieg in München ‒ Söder und Reiter setzen Zeichen gegen russischen Angriffskrieg

Am Aschermittwoch findet ab 18 Uhr eine gemeinsame Friedens-Kundgebung der großen Parteien statt. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

In diesem Jahr wird der Politische Aschermittwoch von den großen Parteien anders genutzt als sonst: bei einer gemeinsamen Friedens-Kundgebung am Königsplatz.

München - Nachdem alle großen Parteien in der vergangenen Woche ihre Aschermittwochs-Veranstaltungen aufgrund des Krieges in der Ukraine kurzfristig abgesagt haben, wollen sie den Tag für eine gemeinsame Friedens-Kundgebung nutzen.

Politischer Aschermittwoch am Königsplatz: Friedens-Kundgebung gegen den russischen Krieg in der Ukraine

Bewusst und gemeinsam ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine setzen: das wollen die großen Parteien am heutigen Aschermittwoch. Wie die dpa berichtet, werden ab 18 Uhr tausende Menschen am Münchner Königsplatz erwartet. Vor Ort sein werden außerdem einige Spitzenpolitiker.

Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie einige Vertreter von Grünen, FDP und Freien Wählern wollen bei der gemeinsamen Friedens-Kundgebung Reden halten. Initiiert wurde die gemeinsame Aktion von der SPD, die zudem ankündigte, dass auch Timothy Liston, Generalkonsul der USA, Yuriy Yarmilko, Generalkonsul der Ukraine bei der Veranstaltung vor Ort sein werden.

Yuriy Yarmilko hat die bayerische Regierung und Bürger Bayerns und München bereits öffentlich um Hilfe gebeten.

Für den Frieden: Fridays for Future Ukraine ruft zu weltweiten Demos am Donnerstag auf

Bereits am vergangenen Wochenende haben tausende Münchner Solidarität für die Ukraine gezeigt und gegen den aggressiven Krieg demonstriert. Die Stadt München hat außerdem ein Spendenkonto eingerichtet und viele weitere Organisationen haben Hilfs-Aktionen ins Leben gerufen.

Nach einem Aufruf der ukrainischen Fridays for Future-Bewegung sind für den morgigen Donnerstag, 03. März, außerdem weltweit Demonstrationen gegen Putins Krieg in der Ukraine angekündigt. So findet auch in München am Donnerstag eine weitere Demo für den Frieden und Klimagerechtigkeit statt.

