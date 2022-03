Ukraine-Krieg: So kümmert sich München um Geflüchtete

Von: Benedikt Strobach

In München kommen regelmäßig mehrere Tausend Menschen zusammen, um für Frieden in der Ukraine und gegen Putins Angriffskrieg zu demonstrieren. © dpa/Tobias Hase

Wegen des Kriegs in der Ukraine kommen täglich hunderte Geflüchtete in München an. Stadt, Feuerwehr und Hilfsorganisationen richten Anlaufstellen ein.

Mehrere Tausend Geflüchtete aus der Ukraine haben München wegen des russischen Angriffskriegs auf ihre Heimat seit Donnerstag, 10. März erreicht. Diese Menschen brauchen für den Aufenthalt in der Stadt eine Unterkunft, Betreuung und Verpflegung. Um diese Herausforderung zu koordinieren, hat die Branddirektion der Münchner Feuerwehr einen Planungsstab eingerichtet.

Ukraine-Krieg: So helfen Stadt, Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Freiwillige den Geflüchteten in München

Ziel war es, bis zum heutigen Sonntagabend mindestens 2000 zusätzliche Betten in Akutbetreuungsstellen zur Verfügung zu stellen. Bereits am Freitagabend standen rund 2500 Plätze zur Verfügung. Die Planungen laufen weiter, sodass das Ziel am Sonntagabend nach Feuerwehr-Angaben bei Weitem überschritten sein wird.

Möglich wurde dies durch eine große Zahl an Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW). Diese sichten angebotene Betreuungsstellen, transportieren und bauen mehrere tausend Betten sowie bei Bedarf Zelte auf und unterstützten bei der Betreuung der Geflüchteten.

Außerdem konnten alle bisher eingerichteten Anlaufstellen bereits mit WLAN ausgestattet werden. Dies sei kein Luxus, sondern soll den Menschen die Möglichkeit geben, sich über die Vorkommnisse in ihrer Heimat zu informieren, betont die Feuerwehr.

Die Akutbetreuungsstellen werden von verschiedensten Hilfsorganisationen aus München und dem südlichen bayerischen Raum, wie dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) betrieben. Auch hierfür sind mehrere hundert Helfer im Einsatz. Die Geflüchteten werden verpflegt und mit Hygieneartikeln versorgt.

Ukraine-Krieg: Sechs Notunterkünfte für Geflüchtete in München aktiv - vier weitere Anlaufstellen geplant

„Auch wenn sich die geflüchteten Menschen bei uns in Sicherheit befinden, sind das Erlebte und die Sorge um die Familie und Freunde, die sie zurücklassen mussten eine immense Belastung“, sagt Jürgen Terstappen, Einsatzleiter beim BRK-Kreisverband München. „Die Helferinnen und Helfer tun alles, damit die Ankommenden wissen, dass sie bei uns willkommen sind. Bei all den schrecklichen Nachrichten, die uns täglich erreichen, ist die Solidarität und die Hilfsbereitschaft der vielen Freiwilligen und Spenderinnen und Spendern, die wir in den Notunterkünften täglich erleben, eine große Motivation.“

Nach Angaben des BRK werden derzeit 1630 Geflüchtete in sechs Notunterkünften von knapp 140 Freiwilligen gemeinsam mit Helfern und Dolmetschern aus der Münchner Bevölkerung betreut. Die Anlaufstellen befinden sich in der Riesstraße, Bergsonstraße, Schleißheimer Straße, Ruppertstraße, Astrid-Lindgren-Straße und am Marsplatz.

Etwa in der Turnhalle an der Görzer Straße in München stehen den Geflüchteten aus der Ukraine Betten zur Verfügung. © Berufsfeuerwehr München

Neben Schlafplätzen bieten die Notunterkünfte, Verpflegung, medizinische Versorgung, psychologische Betreuung, Hygieneartikel, Covid-19 Testungen, Informationen und teilweise auch Spielmöglichkeiten für Kinder. Die Unterkunft im Luisengymnasium sei jedoch am Freitag abgebaut worden. Vier weitere seien aber derzeit in Planung.

Diese werden auch dringend nötig sein, denn die Zahl der Geflüchteten wird auch weiterhin steigen. Nach Angaben der Polizei sei allein am Samstagabend ein Zug mit rund 400 Personen am Hauptbahnhof angekommen. Diese Zahl wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) von einer Sprecherin des privaten Bahnunternehmens „RailAdventure“, das die Fahrt organisiert hatte, auf 700 hochkorrigiert. 50 Beamte der Bayerischen Polizei waren für deren Registrierung im Einsatz.

6500 Geflüchtete seit Beginn des Kriegs in der Ukraine in München angekommen - Unterstützung durch Spenden und auf Demos

Insgesamt seien bis Freitag laut Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) etwa 6500 Geflüchtete in der Stadt angekommen. Das erklärte Münchens OB der Süddeutschen Zeitung. Er brachte auch Überlegungen für eine mögliche Zeltstadt ins Spiel. Lieber sei ihm aber, man könne Geflüchtete in Hallen unterbringen. „Schlimmstenfalls finden eben in nächster Zeit keine Messen statt“, sagte Reiter.

Die vorhandenen Unterkünfte seien dank der „überwältigen Hilfsbereitschaft der Münchnerinnen und Münchner“ derzeit gut ausgestattet, berichtet eine Sprecherin des BRK. Da dort keine Lagermöglichkeiten existieren, benötige man dort aktuell keine Sachspenden (Hallo München gibt eine Übersicht, wie man Geflüchtete in München am besten unterstützen kann). „Die Hilfsorganisationen informieren bei konkretem Bedarf über ihre Websites beziehungsweise Social Media Kanäle“, sagt die Sprecherin.

Neben dem Info-Point der Caritas will die Stadt München außerdem eine weitere Anlaufstelle am Hauptbahnhof schaffen. Hier kommt ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine an. Auch OB Reiter ist bereits mehrere Tage am Stück vor Ort gewesen, um zu helfen.

Die Hilfe der Münchner für Geflüchtete ist immens. Tausende gehen jede Woche gegen Putins Angriffskrieg demonstrieren. In der Spitze waren es knapp 45000, die am Königsplatz zusammenkamen und scharfe Worte gegen den russischen Herrscher richteten. Die Stadt hat ein eigenes Spendenkonto eingerichtet. Auch der Stadtrat hat sich bereits per Resolution gegen den Krieg positioniert. Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine sind auf muenchen.de/ukraine zusammengefasst.

Quelle: www.hallo-muenchen.de