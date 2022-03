Tausende zeigen Solidarität ‒ so hilft München der Ukraine

Von: Andreas Schwarzbauer, Marco Litzlbauer

Teilen

Tausende Münchner zeigen Solidarität mit der Ukraine - so können Sie helfen. © dpa/Tobias Hase

Welche Hilfe die Ukraine aus unserer Stadt erfährt, wie sich der Krieg auf Münchner Unternehmen auswirkt und wie Sie Solidarität zeigen und helfen können...

München - München ist blau-gelb! Tausende Münchner sind in den vergangenen Tagen auf Max-Joseph-Platz, Stachus und Co. bereits auf die Straße gegangen, um für die Ukraine und gegen Putin zu demonstrieren. Auch für Mittwoch, 2. März, ruft der DGB Bayern gemeinsam mit demokratischen Parteien und Verbänden ab 18 Uhr auf dem Königsplatz zu einer Friedensdemo unter dem Motto „Frieden in Europa, Solidarität mit der Ukraine!“ auf.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Solidarität mit der Ukraine: so helfen Münchner und Stadt

Auch die offizielle Hilfe für Ukrainer ist bereits angelaufen: Die Stadtverwaltung hat ein Spendenkonto eingerichtet und Unterkünfte für vorerst bis zu 1500 Geflüchtete sind aktiviert. Freiwillige Helfer organisieren sich und erste Konvois mit Hilfsgütern haben sich von München aus Richtung polnisch-ukrainische Grenze auf den Weg gemacht – unter anderem von den Stadträten Felix Sproll (Volt) und Roland Hefter (SPD).

Hilfs-Konten & Aktionen Die Stadt München hat ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00, als Verwendungszweck: „Solidarität Ukraine“ angeben. Die Ukrainisch-Katholische Gemeinde sammelt Sachspenden. Abgabe täglich von 9 bis 21 Uhr im Gemeinde­saal der Pfarrei, Schönstraße 53.

Münchner, die ehrenamtlich unterstützen wollen, können sich beim Verein „Münchner Freiwillige – Wir helfen“ unter der E-Mail helfen@mfwh.de, Stichwort „Ukraine-Hilfe“, melden. Benötigt werden Spenden, Zeit & Unterkünfte. Der Partnerschaftsverein Pullach hat für die kommunalen Partnerstädte Baryschiwka und Beresan ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE37 7025 0150 0009 6263 42, Zweck: „Hilfe für Baryschiwka/Beresan“. In Planegg wird eine Koordinierungsstelle für mögliche Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Unter der Email Adresse Flüchtlingshilfe@planegg.de oder Telefonnummer 089 – 899 26 298 können sich Bürger an die Gemeinde wenden, wenn sie Unterkünfte bereitstellen möchten. Die Caritas richtet einen Info-Point am Hauptbahnhof München für geflüchtete Ukrainer ein. Auf dieser Website von #standwithukraine werden Informationen zu Bedarfen und Hilfsmöglichkeiten sowie Informationen und Anlaufstellen für Ukrainer gesammelt. Privatleute und Unternehmen können sich an die kostenlose Hotline 0800 – 000 5802. des Teams vom Netzwerk Willkommen in München (WiM) oder an kontakt@willkommen-in-muenchen.de richten.

Die Stadt München hat Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine auf muenchen.de/ukraine zusammengefasst.

Krieg in der Ukraine: Stadt entlässt Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker

Eine direkte Folge hat die Krise in München auch an ungeahnter Stelle: Die Stadt hat Valery Gergiev, Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, entlassen. „Valery Gergiev hat sich trotz meiner Aufforderung, sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, nicht geäußert“, so OB Dieter Reiter. Vorausgegangen war ein entsprechendes Ultimatum des Rathaus-Chefs.

Lesen Sie auch Waffen, Drogen - und keinen Führerschein - Polizei kontrolliert 48-Jährigen und macht großen Fund Ein 48-Jähriger hat in Allach für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Dabei machte die Polizei eine interessante Entdeckung. Waffen, Drogen - und keinen Führerschein - Polizei kontrolliert 48-Jährigen und macht großen Fund Bauarbeiten an zweiter S-Bahn-Stammstrecke in München ‒ alles zu Fahrplanänderungen, Ausfällen und SEV Aufgrund der Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke kommt es in den kommenden beiden Wochen zu einigen Änderungen und Ausfällen im Fahrplan der S-Bahnen. Bauarbeiten an zweiter S-Bahn-Stammstrecke in München ‒ alles zu Fahrplanänderungen, Ausfällen und SEV

Auch Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden betont: „Die Münchner Philharmoniker sind weltweit Botschafter der Stadt. Gergiev hält einem Kriegstreiber die Treue, wie soll er da weiter Dirigent unseres Orchesters bleiben können?“

Krieg in der Ukraine: das sind die Auswirkungen für Münchner Unternehmen

Auswirkungen hat der Krieg auch auf die Münchner Firmen. Angesichts der Ereignisse sei die Verunsicherung extrem hoch, teilt IHK-Sprecher Florian Reil mit. Die rund 1200 bayerischen Unternehmen, die in Russland aktiv sind, wüssten nicht, inwieweit sie von den finanziellen Sanktionen gegen das Land betroffen seien. Fast die Hälfte der Firmen in der Region München halten zudem die Energie- und Rohstoffpreise, die durch den Krieg weiter steigen könnten, für ein Risiko für ihre Geschäfte.

Ukraine-Flüchtlinge privat aufnehmen - so geht‘s Der Verein „Münchner Freiwillige – Wir helfen“ sucht Münchner, die Ukraine-Geflüchteten ein Dach über dem Kopf zur Verfügung stellen. „Die Bandbreite geht vom Sofa für ein bis zwei Wochen bis zu leerstehenden Wohnungen für einen längeren Aufenthalt“, sagt die Vorsitzende Petra Mühling. Wer helfen will, kann unter www.ukrainehilfe-muenchen.de ein Formular mit Angaben zur Unterkunft ausfüllen. Der Verein vermittelt dann Wohnungssuchende. Ob die Helfer dies anmelden müssen, hänge davon ab, wie lange der Geflüchtete bleibt, sagt Mühling. Wer für die Verpflegung der Ukrainer zuständig ist, sei offen. „Man muss individuell schauen, ob die Menschen Geld dabei haben. Wir sammeln aber derzeit Spenden, um zumindest die dringendsten Lebensmittel zur Verfügung stellen zu können.“ Das Sozialreferat verweist darauf, dass es um schnelle und unbürokratische Hilfe gehe, „die ehrenamtlich, also unentgeltlich, zur Verfügung gestellt werden sollte“. „Die privat vermittelte Unterkunft richtet sich an Geflüchtete, die nicht auf staatliche Hilfeleistungen angewiesen sind und nur eine vorübergehende Bleibe suchen“, sagt Sprecherin Edith Petry. Die Stadt übernehme deren Verpflegung nicht. Wer seinen Aufenthalt nicht selbst finanzieren könne, habe die Möglichkeit, ein Asylgesuch bei der Regierung von Oberbayern zu stellen. Allerdings würden die Geflüchteten dann auf die Bundesländer verteilt und ihnen würde eine Aufnahmeeinrichtung zugeteilt, die sie beziehen müssten. Bisher (Stand: 1. März) hätten den Verein bereits rund 700 private Wohnraum-Meldungen erreicht. Wie viele nötig sind, sei unklar. Zwar seien erste Geflüchtete am Montag in München angekommen, aber: „Viele warten derzeit noch in Polen an der Grenze, weil sie hoffen, bald zurückzukommen“, sagt Mühling. Auch der Landkreis München appelliert an Privatleute, geeignete Unterbringungsmöglichkeiten per E-Mail an koordinierungsstab-ukraine@lra-m.bayern.de zu melden.

Quelle: www.hallo-muenchen.de