Ulrike Scharf verleiht Bayerische Staatsmedaille in München an 19 Personen ‒ auch Thomas Müller ausgezeichnet

Von: Moritz Volk

In München wurden 19 Personen für ihr Engagement mit der Bayerischen Staatsmedaille ausgezeichnet. Ulrike Scharf zeichnete unter anderem diese Personen aus.

München ‒ „Soziales Engagement ist so wichtig wie nie zuvor.“ Mit diesen Worten zeichnete Ulrike Scharf, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, 19 Personen mit der Bayerischen Staatsmedaille aus.

Das bekannteste Gesicht gehörte Bayern-Star Thomas Müller, der für sein seit 2011 andauerndes Engagement in der „Nikolaidis YoungWings Stiftung“ und somit dem Einsatz für Halb- und Vollwaisen geehrt wurde. Der Fußballer äußerte sich zurückhaltend: „Es ist mir schon fast unangenehm zwischen den Menschen zu sitzen, die sich schon ganz lange engagieren.“

Eine weitere Medaille erhielt Bettina Spahn, die seit 30 Jahren die katholische Bahnhofsmission München leitet. Dort werden an 365 Tagen im Jahr Bedürftige versorgt: „Aufgrund der erhöhten Lebenshaltungskosten kommen bereits Mitte des Monats Hilfesuchende, die sonst Ende des Monats kamen“, schildert sie die aktuelle Lage.

Die Inflation habe Anteil daran, dass die Zahl der Übernachtungen in der Bahnhofsmission im vergangenen Jahr um etwa ein Viertel angestiegen sei. Übernachten dürfen übrigens nur Frauen und ihre Kinder: „Jeder, der Hilfe braucht, ist bei uns richtig. Nachts werden Männer auch beraten, aber sie können nicht übernachten.“

Aktuell schlafen im Durchschnitt sechs bis acht Frauen mit Isomatten auf dem Boden. Mehr als einen geschützten Bereich bietet das „Lavendelzimmer“, das mit vier Betten ausgestattet ist und die Möglichkeit eines längeren Verbleibs bietet.

Der ebenfalls ausgezeichnete Maximilian Straßer von der Findelkind-Sozialstiftung, die sich für sozial benachteiligte Jugendliche stark macht, äußerte sich ähnlich zur Lage: „Die Arbeit ist nicht schwieriger, sondern umfangreicher geworden.“ Sein Motto: „Handeln und Helfen“, zusammen mit der Stifterfamilie Schmucker erreichte er bereits Tausende Bedürftige und plant weitere Projekte.

Weitere Preisträger

Die Freie Bühne München (FBM) ist das erste inklusive Theater der Stadt. Die Ausbildung und Förderung von Schauspielern mit und ohne Behinderung ist eine besondere Herzensangelegenheit von Angelica Fell: „Eine vergleichbare Qualifikation für den Arbeitsmarkt für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung gab es im Bereich der darstellenden Künste vorher nicht. Das war die Lücke, die wir schließen wollten. Denn Schauspieler mit Behinderung brauchen genauso eine differenzierte Ausbildung für ihren Beruf wie alle anderen auch.“

Zarah Bruhn gründete 2016 aus dem Studium heraus die Plattform „social­bee“. Das Unternehmen vermittelt Menschen mit Fluchthintergrund in eine sozialversicherungspflichtige Arbeit und unterstützt bei der Bewältigung von Traumata und bei Behördengängen.

Mahbuba Maqsoodi gründete den Verein „Afghanische Frauen in München“. Dieser hat das Ziel, geflüchteten Frauen mehr Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe und Informationen über ihre Rechte zu geben. Sie ist überzeugt: „Wenn Frauen hier positive Fortschritte erreichen, hinterlässt das auch in irgendeiner Form in Afghanistan Spuren.“