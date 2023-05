Umfrage zur Münchner Innenstadt: Wie Kunden & Unternehmer die City bewerten

Teilen

Bei einer Umfrage erhält die Münchner Innenstadt von Kunden und Unternehmen unter dem Strich gute Noten. (Symbolbild) © Bodmer

Eine Umfrage zur Innenstadt in München fällt überwiegend positiv aus. Verbesserungen sind dennoch möglich. So bewerten Kunden und Unternehmer die City:

München ‒ Die Münchner Innenstadt erhält von Kunden wie ansässigen Unternehmen unterm Strich gute Noten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die der Handelsverband Bayern zusammen mit der Günther Rid Stiftung und City Partner München durchgeführt und nun vorgestellt hat. Bisher gab es solche Erhebungen nur aus der Zeit vor der Corona-Krise.

Teilgenommen haben 1003 Konsumenten und 141 Unternehmen aus Fußgängerzone, Graggenauer-, Anger-, Hacken- und Kreuzviertel. Die gute Nachricht: 89 Prozent der Kunden sind zufrieden oder sehr zufrieden mit einem Besuch der Innenstadt.

Umfrage zur Münchner Innenstadt: Shopping ist Hauptgrund für Trip ins Zentrum

Hauptgrund für den Trip ins Stadtzentrum: mit 47 Prozent nach wie vor das Einkaufen. Ähnlich positiv äußerten sich die ansässigen Händler: 76 Prozent sind insgesamt zufrieden oder sogar sehr zufrieden.

„Wir freuen uns sehr, dass die Umfrage so positiv ist, wollen uns aber natürlich noch verbessern“, kommentiert Wolfgang Puff, Vorsitzender des Handelsverbands, das Ergebnis. So müsse „definitiv etwas an der Sauberkeit und der Erreichbarkeit unternommen werden“. Tatsächlich beurteilten 44 Prozent der befragten Kunden die Innenstadt als „wenig attraktiv“.

Als Gründe dafür wurden unter anderem „mangelnde Sauberkeit“ und die „Parkplatzsituation“ genannt. „34 Prozent der Münchner beurteilten die Innenstadt als nicht sauber“, konkretisierte Johannes Berentzen, Experte der BBE Handelsberatung. Bei den Unternehmen kritisierten dies sogar 45 Prozent.

+++ 50 Jahre Fußgängerzone München - wie sich Kaufinger und Neuhauser Straße verändert haben +++

Umfrage zur Münchner Innenstadt: Handelsvertreter fordern mehr Parkplätze

Den größten Gesprächsbedarf sahen die Handelsvertreter aber in puncto Parkplätze. „Wenn wir den Handel weiterhin gewährleisten wollen, müssen wir ein besseres Parkplatzangebot schaffen. Die Innenstadt lebt nicht nur von den Münchnern, sondern auch vom Umland“, betonte Puff.

Auch Michaela Pichlbauer, Vorständin der Günther Rid Stiftung für den bayerischen Einzelhandel, argumentierte: „Es ist kein Vergnügen, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Wir brauchen definitiv ein besseres Mobilitätskonzept.“ Tatsächlich kommt laut Umfrage mehr als jeder vierte Kunde aus dem Umland ‒ dem S-Bahn-Bereich ‒ mit dem eigenen Auto (28 Prozent).

+++ 28 neue Parkplätze für die Münchner Altstadt +++

Konsequenz aus der Umfrage: Handelsverband stellt Forderungen an die Stadt

Als Konsequenz aus der Umfrage richtete der Handelsverband drei konkrete Forderungen an die Stadt: die Erreichbarkeit mit dem Auto nicht weiter einzuschränken, Baumaßnahmen erheblich zu reduzieren und besser zu koordinieren sowie die Öffnungszeiten ‒auch sonntags ‒ zu erweitern.

Der bei der Präsentation der Ergebnisse ebenfalls anwesende Referent für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, versprach dann auch: „Die Vorschläge aus der Studie greifen wir gerne auf.“ Gerade hinsichtlich „Baustellen, Erreichbarkeit und Sauberkeit“ habe die Stadt „Handlungsmöglichkeiten in eigener Zuständigkeit“. Konkreter wurde er aber nicht.

Patricia Stücher

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.