Umfrage zum Mobilitätsverhalten in Bayern: München ist Deutschlands „Carsharing Hauptstadt“

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Umfrage zum Mobilitätsverhalten in Bayern: München ist Deutschlands „Carsharing Hauptstadt“. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Anlässlich der IAA Mobility untersucht eine Umfrage des Unternehmens E.ON das Mobilitätsverhalten der Menschen in Deutschland und Bayern. Die Ergebnisse:

München ‒ Ab heute öffnet die Weltleitmesse für Mobilität ihre Türen für die Besucher. Bundeskanzler Olaf Scholz wird die IAA Mobility in München persönlich eröffnen. E-Scooter, On-Demand-Dienste und ÖPNV-Konzepte der Zukunft sind in diesem Jahr wichtige Themen.

Umfrage zum Mobilitätsverhalten in Bayern: München ist Deutschlands „Carsharing Hauptstadt“

Eine Umfrage des Unternehmens E.ON, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Civey, hat sich anlässlich der Messe mit dem Mobilitätsverhalten der Menschen in München, Bayern und Deutschland beschäftigt. Die Ergebnisse zeigen: München ist Vorreiter beim Mobility-Sharing.

Mehr als 13 Prozent der Befragten Münchner, nutzen mindestens einmal im Monat ein solches Angebot. Damit ist die Isarmetropole Deutschlands „Carsharing-Hauptstadt“ und liegt deutlich vor Bremen (11 Prozent) und Münster (10 Prozent). In Berlin liegt der Wert bei sechs Prozent.

Menschen in Bayern und München rechnen mit Zunahme von On-Demand-Fahrdiensten

50 Prozent der befragten Menschen in Bayern sind außerdem der Meinung, dass innovative Verkehrsangebote, die per App buchbar sind ‒ also etwa digital bestellbare „Rufbusse“ ‒ künftig zunehmen werden. In München und in Rosenheim liegt die Zustimmung mit je 56 Prozent nochmals deutlich höher.

Mehr als ein Viertel der Bayern erwartet zudem, dass die Zahl der Menschen mit eigenem Pkw in den nächsten Jahren abnehmen wird und stattdessen mehr Mobility-Sharing genutzt wird. Zwölf Prozent der Bayern mit eigenem Auto könnten sich vorstellen, selbst auf das eigene Auto zu verzichten, wenn es mehr Carsharing-Angebote gäbe. 13 Prozent würden es erwägen, wenn Automieten oder Carsharing kostengünstiger werden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.