Schutz für Mieter in München ‒ Umwandlungsverbot für Wohnungen hätte „schon seit zwei Jahren gelten könnte“

Von: Jonas Hönle

Das stadtweite Umwandlungsverbot von Wohnraum in München gilt ab dem 1. Juni. (Archivfoto) © Andreas Gebert/dpa

Ohne Genehmigung können Wohnungen in München nicht mehr von Miet- in Eigentumswohnraum umgewandelt werden - auch außerhalb Erhaltungssatzungsgebieten.

München ‒ In München gilt ab dem 1. Juni 2023 ein Umwandlungsverbot für Wohnungen in Gebäuden mit mindestens elf Parteien. Damit ist ein Übergang von Miet- in Eigentumswohnraum ohne vorherige Genehmigung nicht mehr möglich.

Durch diesen Schutz sollen viele Mieter auf dem überhitzten Münchner Wohnungsmarkt profitieren, teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch mit. „Ich freue mich sehr über diesen Schritt, auch wenn ein solches stadtweites „Umwandlungsverbot“ schon seit zwei Jahren gelten könnte.“

Umwandlungsverbot für Wohnungen in München für mehr Mieter-Schutz

Die Möglichkeit eines stadtweiten Umwandlungsverbotes von Miet- in Eigentumswohnungen bestehe im Baugesetzbuch seit 2021. Durch die Änderung der Gebietsbestimmungsverordnung hat der Freistaat Bayern nun die Voraussetzung geschaffen, dass eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnraum auch außerhalb von Erhaltungssatzungsgebieten unter einem Genehmigungsvorbehalt steht.

„Leider jedoch bleibt die Verordnung inhaltlich hinter den gesetzlichen Möglichkeiten des Baugesetzbuches zurück. Ich hätte mir eine schärfere Regelung gewünscht, nach der eine Umwandlung bereits ab vier Wohneinheiten in einem Gebäude hätte genehmigt werden müssen,“ für OB Reiter aus. In der Verwaltung werde nun mit hohem Einsatz daran gearbeitet, den Vollzug umzusetzen.

Kritik am Freistaat Bayern von OB Reiter und Sozialreferentin Schiwy

Auch Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy freut sich laut Mitteilung über die rechtlichen Voraussetzungen für ein Umwandlungsverbot von Wohnung.

„Es ist allerdings überaus ärgerlich, dass der Freistaat Bayern erst einen Tag vor dem ersten Geltungstag die Verordnung veröffentlicht hat. Das hat uns die Vorbereitung des Vollzugs erheblich erschwert,“ fügt Schiwy hinzu.

Da der Genehmigungsvorbehalt nun ab dem 1. Juni im gesamten Stadtgebiet ab 11 Wohnungen gilt, würden ca. weitere 131.000 Wohnungen zu den bereits 115.000 Wohnungen, die das Sozialreferat betreut, hinzukommen.

