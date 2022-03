Geld aus Kirchen gestohlen: Unbekannte plündern zahlreiche Opferstöcke in München ‒ Polizei sucht Zeugen

Von: Jonas Hönle

In der Stadt München und im Landkreis haben unbekannte Täter zahlreiche Opferstöcke in Kirchen aufgebrochen und das Geld gestohlen. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Unbekannte Täter haben in mehreren Kirchen in München die Opferstöcke aufgebrochen und das Geld gestohlen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

In der Stadt München und im Landkreis wurden seit Mitte Februar mehrere Opferstöcke in Kirchen aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hebelten ein oder mehrere Täter die Behälter mittels Werkzeug auf. Bislang wurden neun Fälle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Oberschleißheim, Ismaning, Riem, Laim, Pasing und Westend angezeigt.

Die Münchner Polizei prüft nun einen etwaigen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Zu diesen Zeitpunkten wurden Opferstöcke in den Kirchen aufgebrochen:

Freitag, 11.02.2022 , 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, im Bereich der Rosenheimer Straße (Höhenkirchen-Siegertsbrunn)

, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, im Bereich der Rosenheimer Straße (Höhenkirchen-Siegertsbrunn) Donnerstag, 17.02.2022 , 16:00 Uhr bis 18:50 Uhr im Bereich der Senftenauerstraße und Willibaldstraße (Laim)

, 16:00 Uhr bis 18:50 Uhr im Bereich der Senftenauerstraße und Willibaldstraße (Laim) Samstag, 19.02.2022 , 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr, im Bereich der Theodor-Heuss-Straße (Oberschleißheim)

, 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr, im Bereich der Theodor-Heuss-Straße (Oberschleißheim) Montag, 21.02.2022 , 18:00 Uhr, im Bereich Kirchplatz (Ismaning)

, 18:00 Uhr, im Bereich Kirchplatz (Ismaning) Dienstag, 22.02.2022 , 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, im Bereich Schrenkstraße und Westendstraße (Westend)

, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, im Bereich Schrenkstraße und Westendstraße (Westend) Mittwoch, 02.03.2022 , 00:00 Uhr bis Donnerstag, 03.03.2022, 08:15 Uhr, im Bereich Platz der Menschenrechte und Oslostraße (Riem)

, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 03.03.2022, 08:15 Uhr, im Bereich Platz der Menschenrechte und Oslostraße (Riem) Donnerstag, 03.03.2022 , 12:00 Uhr bis 17:20 Uhr, im Bereich Agnes-Bernauer-Straße und Zündterstraße (Pasing),

, 12:00 Uhr bis 17:20 Uhr, im Bereich Agnes-Bernauer-Straße und Zündterstraße (Pasing), Samstag, 05.03.2022 , 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße und Helmpertstraße (Laim)

, 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße und Helmpertstraße (Laim) Samstag, 05.03.2022, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Am Klostergarten und Engelbertstraße (Pasing)

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

