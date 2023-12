Sinnlose Gewalt und Sachbeschädigung – Unbekannte Täter zerstören Glas-Scheiben an Münchner S-Bahn-Station

Drucken Teilen

Unbekannte Täter zerstörten Glas-Scheiben an einer S-Bahn-Station in München. © Bundespolizei

Bislang unbekannte Täter zerstörten Glas-Scheiben an einer S-Bahn-Station in München und verursachten einen hohen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

München / Berg am Laim – Glas-Splitter auf dem Bahnsteig und ein hoher Schaden - die Bundespolizei sucht unbekannte Täter, die Scheiben an der S-Bahn-Station Berg am Laim in München zerstörten.

Hoher Sachschaden an S-Bahn-Station Berg am Laim - Unbekannte Täter zerstören Glas-Scheiben

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten bislang unbekannte Personen mehrere Schaukästen und Wartehäuschen am Bahnsteig in Berg am Laim.

Die Bundespolizei spricht von einer mutwilligen und sinnlosen Tat. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und die Ermittler bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-0 zu melden.

Die Bundespolizei ermittelt auch nach einer Attacke in der Münchner S-Bahn, bei der eine Seniorin eine Frau von hinten angriff und rassistisch beleidigte.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.