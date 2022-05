Mehrere Verkehrsunfälle mit teils schwerverletzten Personen am Wochenende in München

Von: Benedikt Strobach

Die Verkehrspolizei ermittelt wegen mehrerer Unfälle in München mit verletzten Personen am Wochenende. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In München gab es am Wochenende mehrere Unfälle zwischen Autos und Radfahrern oder Fußgängern. Teils wurden Menschen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Neuried, Ludwigsvorstadt und Schwabing - in diesen Vierteln und Gemeinden in und um München hat es am Wochenende Verkehrsunfälle gegeben. Beteiligt waren jeweils ein Pkw sowie entweder ein Fußgänger oder ein Radfahrer.

Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende in München: Fahrerflucht in Neuried - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen, 13. Mai, 7.30 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger den Fuß- und Radweg an der Kreisstraße M4 von Gauting in Richtung Neuried mit einem Fahrrad. Als der Mann die Ein- und Ausfahrt eines Parkplatzes passierte, wollte von diesem zeitgleich ein Pkw auf die Kreisstraße auffahren. Der Fahrer des Autos missachtete die Vorfahrt des Fahrradfahrers und zwang diesen, seinem anfahrenden Wagen auszuweichen.

Dabei stürzte der 53-Jährige, verletzte sich und verlor das Bewusstsein. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen - beging also Fahrerflucht. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, leisteten Erste Hilfe und beschrieben den Vorfall. Der gestürzte Fahrradfahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei startet im Zuge der Ermittlungen einen Zeugenaufruf zum fahrerflüchtigen Pkw: „Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum flüchtigen weißen Pkw BMW 3er Reihe, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.“

Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende in München: Pkw-Fahrerin verliert Kontrolle auf dem Isarring und rammt Leitplanke

Ebenfalls am Freitag, gegen 14.25 Uhr, meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf dem Mittleren Ring auf Höhe des Kleinhesseloher Sees. Eine Pkw-Fahrerin habe die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sei gegen die Leitplanke gestoßen. Die Fahrerin sei laut Beschreibung „akut erkrankt“. Dies konnten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort bestätigen. Aufgrund ihrer Erkrankung hatte die 47-jährige Fahrerin auch die Kontrolle verloren.

Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand laut Polizei ein Schaden von knapp 2000 Euro. Außerdem musste der Wagen abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es für rund eine halbe Stunde zu Beeinträchtigungen auf dem Mittleren Ring.

Mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende in München: Passant springt auf dem Bavariaring vor Auto und wird schwer verletzt

Am Freitagabend ereignete sich ein weiterer Unfall - diesmal auf dem Bavariaring in der Ludwigsvorstadt. Ein 26-Jähriger befand sich auf dem dortigen Gehweg. Zeitgleich fuhr eine 57-Jährige auf der daneben verlaufenden Straße. Plötzlich rannte der Passant auf die Straße. Als die Münchnerin das bemerkte, versuchte sie noch, ihren Pkw zu bremsen. Jedoch traf sie den 26-Jährigen frontal. Er prallte daraufhin mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Wagens und wurde schwer verletzt.

Der Fußgänger musste daraufhin in den Schockraum eines Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden.

In allen drei Fällen ermittelt die Münchner Verkehrspolizei.

Bei einem weiteren Unfall ohne Fremdeinwirkung ist am Samstag, 14. Mai, ein 85-Jähriger nach einem Sturz von seinem Fahrrad seinen Verletzungen erlegen.

