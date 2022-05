Nach Zusammenstoß mit geparktem Tesla-Pkw in München: Sachschaden im sechsstelligen Bereich bei Audi-Pkw

Nach einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Tesla-Pkw entstand am Audi ein sechsstelliger Sachschaden. © Berufsfeuerwehr München

In der Münchner Altstadt ist ein 21-jähriger Audi-Fahrer mit einem geparkten Tesla zusammengestoßen. Alle Airbags lösten dabei aus, es entstand ein hoher Sachschaden.

Am Sonntagabend kam es zu dem Unfall am Maximiliansplatz mit einem Audi-Pkw, der gegen einen parkenden Tesla-Pkw gefahren ist. Es entstand in Folge der Kollision ein hoher Sachschaden an den Autos.

Unfall in Münchner Altstadt: Alle Airbags lösten aus, Fahrer nur mit leichten Verletzungen

Nach dem Aufprall auf der linken Fahrbahnseite rollte der Audi-Pkw noch circa 30 Meter weiter, ehe er dort schließlich zum Stehen kam. Durch den Unfall lösten alle Airbags aus und das Fahrzeug setzte selbstständig einen eCall-Notruf ab.

Der 21-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine Beifahrerin wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr musste die Unfallstelle und den Maximiliansplatz in Richtung Stachus bis zum Ende des Einsatzes sperren.

Der Sachschaden beträgt circa 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Berufsfeuerwehr München/kw

Quelle: www.hallo-muenchen.de