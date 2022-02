Baustellen-Unfall in München: Mann stürzt acht Meter in die Tiefe ‒ Feuerwehr retten Schwerverletzten mit Kran

Von: Jonas Hönle

Ein Bauarbeiter ist in München bei einem Unfall acht Meter in die Tiefe gestürzt. © Berufsfeuerwehr München

Ein Bauarbeiter ist am Dienstag plötzlich in einen Schacht gestürzt. Kollegen halfen der Feuerwehr den Schwerverletzen auf der Baustelle schnell zu finden.

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in München wurde ein Bauarbeiter am Dienstag schwer verletzt. Der Mann ist mittags etwa acht Meter tief in eine Baugrube gestürzt.

Unfall auf Baustelle in München - Bauarbeiter stürzt acht Meter in die Tiefe

Laut Feuerwehr München beobachteten Kollegen auf der Baustelle in der Helmut-Dietl-Straße, wie der 30-Jährigen gegen Mittag plötzlich über eine Betonkante schritt und in die Tiefe fiel. Daraufhin alarmierten sie den Notruf und schilderten den Unfall.

Durch die gute Einweisung vor Ort konnten die Einsatzkräfte den verunfallten Bauarbeiter schnell finden und versorgen. Mit einem Kran auf der Baustelle und einer Schleifkorbtrage wurde der Mann aus dem etwa einen Meter breiten Schacht befreit.

Im Anschluss wurde der Schwerverletzte in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

