Betriebsunfall in München: Arbeiter von fallenden Gitterboxen getroffen und schwer verletzt

Von: Sebastian Fuchs

Ein Arbeiter wurde in München von fallenden Gitterboxen getroffen und schwer verletzt. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Ein Arbeiter ist in München von fallenden Gitterboxen am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

München – Die Polizei berichtet von einem Betriebsunfall am Donnerstagabend auf einem Firmengelände in Allach. Gegen 17:30 Uhr sei man per Notruf verständigt worden.

Bei dem Unfall wurde ein 58-Jähriger schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Mann seinem 54-Kollegen geholfen, der gerade mit einem Gabelstapler einen Sattelaufleger entlud.

Aus bislang ungeklärter Ursache fielen dabei mehrere Gitterboxen von den Zinken des Gabelstaplers und trafen den 58-Jährigen an Oberkörper und Kopf. Der Mann trug schwere Verletzungen davon und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei ist kein Sachschaden entstanden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

