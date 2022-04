Unfall mit Güterzug an Bahnübergang in München - Eine Person tödlich verletzt

Bei einem Unfall mit einem Güterzug ist eine Person verstorben. Das Gleis und die Lerchenauer Straße mussten für 1,5 Stunden gesperrt werden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

An einem Bahnübergang in der Lerchenau in München ist eine 89-Jährige von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Sie übersah wohl die Warnsignale.

Donnerstagvormittag ging die 89-Jährige auf der Lerchenauer Straße dem Bahnübergang entgegen, dessen Schranken aber bereits heruntergelassen waren. Auch das Rotlicht der Ampel leuchtete zur Warnung und es befanden sich mehrere wartende Autos auf der Straße.

Unfall mit Güterzug in der Lerchenau: 89-Jährige verstirbt noch vor Ort - Polizei München ermittelt

Die ältere Frau betrat trotz der Warnsignale und gesenkten Schranken den Gleisbereich. Auch weitere anwesende Personen konnten sie durch Warnungen und Zurufe nicht davon abhalten.

Gleichzeitig befuhr ein Güterzug in Richtung Feldmoching das Gleis, das von Anwohnern seit Jahren wegen starker Lärmbelastung kritisiert wird, und passierte den Bahnübergang. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung erfasste der Zug die 89-Jährige. Sie wurde bei dem Zusammenstoß unmittelbar tödlich verletzt und verstarb noch vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr errichteten einen Sichtschutz an der Unfallstelle.

Die Lerchenauer Straße und das Gleis wurden von der Polizei zur Unfallaufnahme für 1,5 Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei ermittelt zur Ursache des Unglücks. Der Führer des Güterzugs musste durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden.

