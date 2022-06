Karl-Marx-Ring in München: 82-jährige Fußgängerin von Auto angefahren & schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Von: Marco Litzlbauer

Eine 82-Jährige ist am Karl-Marx-Ring von einem Auto angefahren worden. Sie wurde schwer verletzt. Die Polizei München sucht Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

München: Eine 82-Jährige ist am Karl-Marx-Ring von einem Auto angefahren worden. Sie wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich der Unfall bereits am Freitag, 10. Juni 2022, gegen 10:10 Uhr ereignet. Ein 65-Jähriger Münchner hatte mit seinem Pkw Ford den Karl-Marx-Ring in Richtung stadtauswärts (östliche Richtung) befahren.

Zeitgleich beabsichtigte laut Polizeiangaben eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München, etwa auf Höhe der Hausnummer 6, die Fahrbahn des Karl-Marx-Rings fußläufig zu überqueren.

München: Fußgängerin am Karl-Marx-Ring bei einem Unfall schwer verletzt & in Klinik eingeliefert

Im Bereich der Fahrbahn kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die 82-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.



München: Fußgängerin am Karl-Marx-Ring bei einem Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

