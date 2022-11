22-Jährige in Kreuzung von Auto erfasst - Frau mit schweren Verletzungen in Münchner Krankenhaus gebracht

Kreuzung in Neuhausen

Eine 22-Jährige wurde von im Kreuzungsbereich Landshuter Alle/Dachauer Straße einem Auto erfasst und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine 22-Jährige wurde an einer Kreuzung in Neuhausen von einem Auto erfasst. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Montagnachmittag, 07. November, gegen 14:40 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Audi Pkw die Kreuzung Landshuter Allee/Dachauer Straße stadteinwärts. Zur selben Zeit überquerte eine 22-Jährige die Kreuzung.

Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen der 22-jährigen Fußgängerin und dem Audi Pkw der 32-jährigen Fahrerin. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und vor Ort vom Notarzt behandelt.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzte schließlich in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme der Polizei verursachte erhebliche Verkehrsstörungen. Für über eine Stunde musste die Dachauer Straße stadtauswärts gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Landshuter Allee abgeleitet.

Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

