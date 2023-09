Badeunfall in München: Schwimmer retten leblose Person aus Feldmochinger See

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Drei Schwimmer haben am Samstag eine leblose Person im Feldmochinger See gefunden. (Symbolbild) © Wasserwacht

Drei Schwimmer haben am Samstag eine leblose Person im Feldmochinger See gefunden. Die Passanten zogen den Mann ans Ufer, leisteten erste Hilfe und verständigten die Wasserwacht.

München ‒ Am frühen Samstagnachmittag kam es zu einer Rettungsaktion am Feldmochinger See. Drei Schwimmer hatten eine leblos im Wasser treibenden Mann entdeckt. Die Passanten brachten die Person umgehend an Ufer, begannen mit der Herzdruckmassage und setzten einen Notruf ab.

Mann treibt leblos im Feldmochinger See: Schwimmer reagieren beherzt

Ehrenamtliche Rettungskräfte der Wasserwacht München Nord waren bereits drei Minuten nach Alarmierung bei dem Unfallpatienten und übernahmen umgehend die Wiederbelebungsmaßnahmen. Laut Polizei handelte es sich bei dem Mann um einen 75-jährigen Münchner.

Neben der Wasserwacht, wurden auch Rettungsdienst und Polizei verständigt. Der wenig später eingetroffene Notarzt übernahm die Versorgung des 75-Jährigen und brachte ihn anschließend unter laufender Reanimation in den Schockraum einer Münchner Klinik.

+++ Gartenhütte in München bei Brand zerstört: Anwohner verletzt, Feuerwehr im Einsatz +++

75-Jähriger überlebt Badeunfall im Feldmochinger See in München

Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur (dpa) am Montag mitteilte, habe der Mann den Unfall überlebt. Zum genauen Gesundheitszustand könne die Polizei aber keine Angaben machen. Nach ersten Erkenntnissen gehe man von einem Unfall aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.

Die Wasserwacht richtete einen großen Dank an die Ersthelfer: „Das beherzte und selbstlose handeln der Schwimmer in solch einer Ausnahmesituation ist von sehr großer Bedeutung und lebensrettend“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag.

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Feldmochinger See Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zweiter Einsatz am Feldmochinger See: Herrenlose Kleidung löst Suche aus

Laut Wasserwacht kam es nur wenige Stunden nach dem Unfall zu einem weiteren Einsatz am Feldmochinger See. Passanten hatten herrenlose Kleidung am Ufer gemeldet, deren Besitzer über mehrere Stunden nicht zurückkehrte.

Die Wasserwacht leitete eine groß angelegte Suche ein, konnte aber keine Person auffinden. Ob es sich bei der Kleidung um die, des am Mittag geretteten 75-jährigen Mannes handelt, konnte bis zuletzt nicht geklärt werden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.