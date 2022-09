Unfall im Stammstrecken-Tunnel in München: Mann von S-Bahn erfasst und verletzt ‒ Beeinträchtigungen im Verkehr

Von: Jonas Hönle

In München wurde ein Mann im Tunnel der S-Bahn-Stammstrecke von einem Zug erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) © dpa/Frank Leonhardt

Ein Mann wurde im Stammstrecken-Tunnel in München von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zug-Verkehr.

In einem S-Bahn-Tunnel in München wurde ein 63-jähriger Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Bei dem Unfall auf der Stammstrecke zwischen Marienplatz und Stachus kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zug-Verkehr.

Unfall in München - Mann in Tunnel der S-Bahn-Stammstrecke von Zug erfasst und verletzt

Die S-Bahn fuhr kurz nach Mitternacht vom Marienplatz Richtung Stachus ab, als der Triebfahrzeugführer nach wenigen hundert Metern eine Person an der Tunnel-Wand bemerkte, berichtet die Bundespolizei. Der 38-Jährige leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein.

Da er sich nicht sicher war, ob er die Person erfasst hat, begab er sich nach der Gleis-Sperrung aus der S-Bahn und suchte den Bereich ab.

Am Ende des Zuges traf er auf den 63-jährigen Mann, der ansprechbar war. Er rettete ihn aus dem Gleis, indem er ihn in den hinteren Zugteil brachte. Die Tür öffneten Reisende von Innen per Notentriegelung.

Unfall im Tunnel der S-Bahn-Stammstrecke München ‒ Beeinträchtigungen im Zug-Verkehr

Nachdem die Strecke wieder freigegeben war, fuhr der Triebfahrzeugführer die S-Bahn zum Stachus, wo der Verletzte von Rettungskräften versorgt wurde und zwischenzeitlich reanimiert werden musste. Er kam in ein Münchner Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch betreut wird. Lebensgefahr bestehe aktuell nicht mehr.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahn-Verkehr. Wegen einem betrunkenen Wiesn-Besucher kam es auf der Stammstrecke München bereits zur Gleis-Sperrung und Beeinträchtigungen.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Münchner S-Bahn, die insbesondere der Abreiseverkehr vom Oktoberfest betrafen.

