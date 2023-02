Schwerer Tram-Unfall in München: Bahn prallt in Transporter und schiebt ihn 30 Meter weiter

Von: Kristina Beck

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Auto wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Bei einer Kollision zwischen einer Tram und einem Auto wird der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr München befreit den Mann durch die Beifahrertür.

München ‒ Auf der Landsberger Straße hat es zwischen einer Tram und einem Auto einen Unfall gegeben. Die Feuerwehr München musste den Fahrer über die Beifahrertür befreien.

Verkehrsunfall in München: Tram kracht in Transporter

Wie die Feuerwehr München ausführt, habe die fahrende Tram den Transporter auf der Fahrerseite erfasst und ihn circa 30 Meter weiter geschoben, bevor die beiden zum Stehen gekommen sind. Der Fahrer des Pkw wurde im Fahrzeug eingeschlossen und schwer verletzt.

Die Feuerwehr München muss den schwer verletzten Mann mit einem speziellen Rettungsgerät durch die Beifahrertür holen. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr entfernte zur Rettung die Beifahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät. Anschließend kam der Verletzte in einen Schockraum einer Münchner Klinik. In der Trambahn wurde ebenfalls eine Person leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Der Bereich war während des Einsatzes komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

