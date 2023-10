Verkehrsunfall in Tunnel in München: Zwei Frauen schwer verletzt

Von: Benedikt Strobach

Am Ausgang des Richard-Strauß-Tunnels in Richtung Schwabing ereignete sich der Unfall. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem Verkehrsunfall in einem Tunnel in München sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr befreite die Verunglückten aus ihrem Auto.

München / Bogenhausen ‒ Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall im Richard-Strauß-Tunnel in Bogenhausen schwer verletzt worden. Die 35-Jährige und die 60-Jährige verunglückten mit ihrem Pkw derart, dass sie von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden mussten.

Bei Verkehrsunfall im Richard-Strauß-Tunnel in München: Zwei Frauen schwer verletzt ‒ Feuerwehr muss sie aus Auto retten

Dabei hatten die beiden Frauen Glück, dass ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr auf dem Arbeitsweg an ihrem verunglückten Wagen vorbeikam. Er nahm sofort Kontakt zu den Verletzten auf und verständigte über die Notrufnummer 112 seine Kollegen.

Die Einsatzkräfte sperrten nach ihrer Ankunft den Fahrbahnbereich. Mit einem hydraulischen Rettungssatz schufen sie eine große Seitenöffnung am Unfall-Fahrzeug. Schonend konnten die zwei Damen so aus dem Pkw gerettet und dem bereitstehenden Rettungsdienst übergeben werden. Dieser brachte sie nach kurzer intensivmedizinischer Versorgung vor Ort in Schockräume einer Münchner Klinik.

Zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Für den Zeitraum von circa zwei Stunden kam es im Bereich des Tunnelausgangs in Richtung Schwabing zu Verkehrsbehinderungen.

